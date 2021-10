Melhores armas e habilidades de DPS em New World

Conforme você sobe de nível em New World, provavelmente vai passar muito tempo pegando novas armas e tendo experiências com elas. Conforme você sobe de nível em suas várias árvores de maestria, você terá o benefício de poder realocar seus atributos a qualquer momento gratuitamente, até o nível 20.

No final do dia, ou mais precisamente no final de sua longa fila, você deve jogar com as armas e o estilo que melhor se adequa a você. Mas se você e seu grupo ou companhia estão se preparando para algumas das atividades de fim de jogo, como Expedições, Invasões e Investidas do Posto Avançado, você precisará que os jogadores comecem a assumir os papéis tradicionais de tanque, curandeiro e DPS.

Para aqueles que procuram causar o máximo de dano por segundo, há uma infinidade de árvores de maestria de armas construídas com esse propósito em mente, e várias delas se encaixam perfeitamente. Aqui está uma lista de algumas das melhores opções de DPS que você pode usar no New World.

Força pura – Machadão (Ceifeiro) e Martelo de Guerra (Demolidor)

Imagem via Amazon Studios

Este é um dos meus favoritos pessoais e você pode torná-lo muito poderoso desde o início, porque se concentra em apenas um atributo: Força. Empunhar um Machadão e um Martelo de Guerra simultaneamente pode parecer um exagero, mas o potencial de quantidade de dano é absurdo e os combos são muito satisfatórios.

Para o Machadão, suas habilidades ativas devem ser Avançar, Execução e Redemoinho. Avançar é um grande iniciador, com melhorias que aumentam o dano, enquanto sua ativação rápida permite que você execute mais ataques imediatamente. Execução é essencial para os estágios finais das lutas, pois causa dano extra aos oponentes com menos de 50 por cento de vida. Redemoinho recebe uma melhoria, Ventos Rasantes, e pode causar até 350 por cento de dano e vai atingir grupos de inimigos quando totalmente melhorado.

Quanto ao Martelo de Guerra, fique com a árvore Demolidor e suas habilidades ativas de Ruptura de Armadura, Martelo Poderoso e Bola de Demolição. Ruptura de Armadura obviamente é muito forte contra inimigos de armadura, a melhoria final de Martelo Poderoso, Justiça Para Todos, é extremamente poderosa e Bola de Demolição oferece um efeito de controle de grupo que ajudará seu jogo solo também.

Atirar e Cutucar – Lança (Empalador) e Mosquete (Franco-atirador)

Imagem via Amazon Games

Para algo com um pouco mais de alcance, a combinação de Lança e Mosquete é outra excelente escolha e exigirá que você concentre seus pontos de atributo na Destreza, com um ou dois pontos ocasionais colocados em Força e Inteligência.

Seu mosquete deve ser sua arma de iniciação, permitindo que você cause uma grande quantidade de dano antes mesmo de seu alvo atingir você com vários efeitos de dano ao longo do tempo. A árvore Franco-atirador é o seu melhor caminho para esse objetivo com as habilidades Tiro Poderoso, Queimadura de Pólvora e Posição do Atirador. Os efeitos de sobrecarga de Tiro Poderoso e Queimadura de Pólvora não se acumulam, mas são ambos excepcionalmente viáveis ​​e todos os três são ainda mais mortais quando melhorados. Se sua mira estiver bem calibrada, pegue as melhorias de habilidade passiva que recompensam tiros na cabeça.

Se você está com pouca munição ou seu alvo diminuiu a distância, então é hora de mudar para sua Lança Empalador. Espetar e Perfurar são ótimas habilidades para iniciar, já que aumentam drasticamente o dano ao longo do tempo com os efeitos de Hemorragia e Vulnerável. Saltar e Chutar não tem a melhor quantidade de dano, mas suas melhorias de fortalecimento e de redução de tempo de recarga são indispensáveis.

Cutucar e Chamuscar – Rapieira (Graça / Sangue) e Bastão Flamejante

Imagem via Amazon Studios

Esta opção é outra ótima opção que permite danos à distância e altos danos ao longo do tempo. Requer que você divida seus pontos entre Destreza e Inteligência.

Queime todos os inimigos usando o Bastão de Fogo com Pilar de Fogo e Bola de Fogo da árvore Mago de Fogo e Trilha de Chamas. Um Pilar de Fogo melhorado é a habilidade perfeita para iniciar devido ao seu bônus contra inimigos com vida cheia, e ambos, Boa de Fogo e Trilha de Chamas, têm grandes quantidades de dano ao longo do tempo.

Para dano puro com a Rapieira, você vai querer abandonar as manobras evasivas e adotar uma rotação de Tondo, Rajada, então Brandir e Terminar. Este trio tem uma alta quantidade de dano e as melhorias são todas projetadas para reduzir os tempos de recarga, transformando você em uma máquina de cutucar implacável. Também há um grande conjunto de habilidades passivas na árvore de Sangue.

Equipamento de DPS

Quando se trata de equipamento, use uma armadura leve para obter o aumento da porcentagem de dano geral. Quando você entrar na Cantaria, você vai querer equipar armas com pedras preciosas como malaquita, opala ou diamante. Para a armadura, você definitivamente vai querer se equipar com Cornalina para reduzir sua ameaça.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 01 de outubro.