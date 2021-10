Mapas interativos do New World para ajudá-lo a completar missões mais rapidamente

Ao entrar pela primeira vez no New World com seu personagem, você começará em uma pequena área. O mapa pode parecer pequeno para você no início, já que você estará se aventurando em uma parte relativamente fechada do mundo como um iniciante. Mesmo sem completar todas as missões iniciais, os jogadores podem se aventurar nas partes selvagens do mapa, mas é fácil se perder no processo.

O mapa do New World é enorme e você se verá viajando ao redor do mundo em sua jornada. Seja para uma missão ou para capturar um assentamento com sua companhia, você explorará o mapa de uma forma ou de outra.

Embora a maioria dos desafios guie os jogadores pelo mapa e os ajude a navegar em direção ao alvo, obter ajuda extra do mapa não seria uma ideia tão ruim. Como o mapa on-line interativo do Fortnite, os fãs do New World também criaram sua própria versão da paisagem épica do jogo, marcando todos os itens essenciais que os jogadores podem precisar.

O mapa interativo do New World do MapGenie.io ajudará você a encontrar tudo o que você precisa, pois mostra toda a área de jogo, repleta de pontos de referência, baús e chefes essenciais. Um mapa como este reduzirá o tempo total que leva para explorar e completar uma missão, o que pode ajudá-lo a subir de nível seu personagem mais rápido.

De forma semelhante, o mapa interativo do New World por Ato, NewWorldFans e StudioLoot’s pode mostrar a localização de pontos de colheita, criação, pesca, criaturas e NPCs, tudo em uma interface fácil de usar.

Se você está procurando uma veia artística para o mapa de New World, os desenvolvedores também têm um mapa para você, uma vez que há uma versão interativa do mapa no New World no site oficial. O mapa interativo oficial apresenta menos spoilers, tornando-o a escolha perfeita para jogadores que desejam preservar o elemento surpresa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de outubro.