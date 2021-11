Guia de Engenharia de New World: dicas e truques

O mundo não pode existir sem engenheiros, e New World não é exceção a esta regra. Engenharia é uma habilidade comercial de confecção que pode ser aprimorada na Oficina ou na Forja.

Na Oficina, a habilidade de Engenharia é usada para criar armas de longo alcance, munição de longo alcance, ferramentas e diferentes qualidades de kits de reparo. Na Forja, a Engenharia está relacionada com lanças e machados. Como qualquer outra habilidade de criação, levará algum tempo e muitos recursos até que você possa criar itens de qualidade Rara ou Épica livremente.

Aqui está um guia abrangente sobre como abordar a Engenharia em New World, desde as habilidades de coleta que você precisa para se manter atualizado até os itens que você deve criar primeiro para acelerar o processo.

Recursos / outras habilidades mercantes para se concentrar

Semelhante a Forja de Armas e de Armaduras, você terá que fazer um pouco de tudo para obter os recursos necessários para iniciar a Engenharia. Isso significa que você precisará manter-se atualizado em extração de madeira, mineração, colheita e esfolamento. A maioria, senão todas, as receitas de Engenharia exigirão madeira e couro refinados, bem como alguma quantidade de tecido e/ou metal. Você encontrará madeira e couro em qualquer lugar, mas logo no início, você pode procurar minério de ferro em áreas montanhosas e cânhamo em áreas de floresta ou pradarias. Você pode ver onde essas zonas estão na seção Locais de Recursos do seu mapa.

Everfall tem muitos prados e terras altas, cheios de ferro e cânhamo. | Imagem via Amazon Games

Como com as outras habilidades de confecção, recomendamos que os itens a fabricar (depois de colocar as mãos em um pouco de minério de ferro) sejam um conjunto completo de ferramentas de coleta feitas de ferro. Isso ajudará suas habilidades de coleta no início do jogo e a confecção desses itens aumenta sua habilidade de engenharia, até o nível sete, se você criar um conjunto completo. Um conjunto completo inclui uma faca de esfolar, foice de colheita, machado de cortar madeira, picareta de mineração e vara de pesca.

Quais itens de engenharia devo criar primeiro?

Depois de obter seu conjunto completo de ferramentas de ferro e acumular uma boa soma de recursos, é hora de começar a criar. Mas por onde começar? Bem, como recursos como minério e fibra são mais raros do que madeira e couro, você deve priorizar receitas que usem o mínimo possível de ferro e tecido. É muito mais fácil conseguir mais madeira e couro se precisar de mais.

Aqui estão algumas receitas a serem consideradas desde o início, que não têm nenhum requisito de nível de habilidade de engenharia:

Imagem via Amazon Games.

Arco de Madeira Tratada: 12 Madeira, três Couros Grosseiros, dois Linhos. Adiciona 204 pontos de Engenharia.

Vara de Pesca de Madeira Tratada: 12 Madeiras, três Couros Grosseiros, dois Linhos. Adiciona 204 pontos de Engenharia.

Lança de Ferro: 10 Madeiras, cinco Lingotes de Ferro, dois Couros Grosseiros. Adiciona 204 pontos de Engenharia.

Essas três receitas têm um custo relativamente baixo quando se trata de recursos mais escassos como ferro e linho, mas recompensam o maior número de pontos de perícia de Engenharia em comparação com qualquer outra receita inicial. À medida que avança no jogo e sobe de nível essas habilidades, você pode criar versões de nível mais alto dessas receitas como versões de aço ou estelaço desses itens. Essas versões irão recompensá-lo com muito mais habilidade de Engenharia.

Outras dicas para engenharia

Embora não queiramos dissuadi-lo de explorar o continente de Aeternum em New World, para fins de confecção, é melhor chamar um povoado de lar por alguns motivos. Primeiro, você pode manter todos os seus materiais de confecção no armazém e pegar itens diretamente de lá quando for realmente fazer a confecção, liberando seu inventário para sair e coletar mais recursos. Além disso, você pode tirar proveito de vários benefícios da Posição de Territórios, incluindo tempos de coleta mais rápidos e taxas de confecção mais baixas.

Quanto ao processo de coleta de itens, se você tiver algumas moedas pesando, você pode comprar alguns dos materiais básicos de artesanato diretamente no Entreposto Comercial. Alguns dos custos estão um pouco inflados desde o lançamento do jogo (1,35 moedas por peça única de madeira no Valhalla, no momento em que este artigo foi escrito), mas provavelmente diminuirão com o tempo à medida que mais listagens forem adicionadas. Se você convencer sua companhia a torná-lo o engenheiro líder, talvez eles possam lhe emprestar algum ouro para aumentar seu nível de habilidade rapidamente.

O que é ótimo no New World é que você pode coletar os recursos de que precisa enquanto corre e conclui missões, então não se sinta obrigado a abandonar suas missões apenas para trabalhar na coleta de recursos. Divirta-se.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 30 de setembro.