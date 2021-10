Dicas para iniciantes em New World

Quando você entra em New World pela primeira vez , há muito para explorar e descobrir. Embora muitas coisas sejam óbvias e motivadas graças à narrativa do jogo, outras dicas e truques úteis não são tão claros, mas podem ajudar nas fases iniciais e posteriores do jogo.

Se você está apenas começando agora sua jornada no New World, então você vai querer verificar nosso guia para iniciantes aqui. Mas se você joga há pouco tempo e está apenas procurando novas dicas para ajudá-lo no resto de sua jornada, essas são algumas coisas que você vai querer implementar em seu jogo.

Dicas para iniciantes no New World

Imagem via Amazon Games

Colete todos os recursos!

Os recursos são fundamentais no New World. Eles não só podem ser usados ​​para criar itens, vender por ouro ou completar missões, mas se você estiver trabalhando para aumentar ativamente o nível de suas habilidades mercantes desde o início do jogo, então você terá habilidades adequadas para o partes posteriores do jogo.

Sempre que possível, aproveite os recursos ao seu redor e confeccione sempre que possível. Se você não tiver nenhum uso para esses itens, venda-os na Entreposto Comercial, mas com certeza vale a pena coletá-los pelos pontos de experiência.

Armazene seus recursos com a maior freqüência possível

Enquanto você coleta recursos, chegará um ponto em que seu inventário deverá ser esvaziado. Se você colocar recursos em seu armazenamento, ainda poderá usá-los para fabricar enquanto estiver naquela cidade específica ou em outras cidades pertencentes à sua Facção correspondente.

Viaje com leveza

Estar sobrecarregado com muito peso torna a viagem quase impossível. Mas mesmo que você consiga andar, ter muito peso é uma má ideia para se locomover em Aeternum. Se você está planejando uma viagem rápida, quanto menos peso você tiver, menor será o custo de uma viagem rápida.

Certifique-se de armazenar tudo o que não está usando antes de uma viajem rápida, para que você possa reduzir seu custo.

Aproveite as vantagens do Entreposto Comercial

O Entreposto Comercial é uma ferramenta incrível para colocar as mãos em armas ou ferramentas poderosas, mas existem muitos outros motivos para fazer uso deste mercado. Você pode comprar rapidamente recursos que podem ser entregues imediatamente para completar o missões da cidade, por exemplo. Esta é uma ótima maneira de subir de nível rapidamente sem a necessidade de se aventurar fora de um local.

Complete missões secundárias

Muitos jogadores no New World irão direto para as missões da história para avançar no jogo. Embora isso seja ótimo, você vai querer fazer missões secundárias ao longo do caminho. Elas podem não dar o máximo de experiência possível, mas irão levá-lo a locais ao redor do mapa onde você não estaria.

Isso lhe dará mais cobertura de mapa, experiência, e geralmente fornecerá mais do que o mundo de Aeternum tem a oferecer enquanto você trabalha na história principal do jogo.

Lembre-se, realocar pontos é gratuito até o nível 20

Novos jogadores podem realocar pontos gratuitamente até o nível 20. Isso significa que você pode facilmente experimentar todas as armas e descobrir o estilo de jogo correto para você. Certifique-se de fazer isso para que, ao atingir o nível 20, esteja preparado e pronto para continuar com o estilo de jogo que escolheu.

Você ainda pode fazer isso mais tarde no jogo por um pequeno custo, então não há necessidade de se estressar, mesmo se você acabar mudando de ideia mais tarde.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 04 de outubro.