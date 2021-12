Como obter o minion Optimus Omicron em Final Fantasy XIV

Mais de oito anos após seu lançamento, Final Fantasy XIV continua recebendo mais conteúdo com o lançamento da mais recente expansão, Endwalker, em dezembro de 2021.

Semelhante às expansões anteriores, novos personagens que você encontra no cenário principal estarão disponíveis de uma forma ou de outra após o final da história, assumindo a forma de montarias ou minions. Optimus Omicron é um deles.

O minion é descrito como “um protótipo de teste” criado pelos Omicrons, que “nunca atingiu o estágio de produção em massa”. É uma versão em miniatura precisa das máquinas de guerra que você encontrará no último mapa de Endwalker.

Aqui está como desbloquear o minion Optimus Omicron no Final Fantasy XIV.

Como obter o minion Optimus Omicron em FFXIV

O minion Optimus Omicron pode ser comprado ou ganho. É um saque aleatório da masmorra de nível 90 “The Stigma Dreamscape”.

A masmorra não faz parte do cenário principal, então você pode não a ter desbloqueado apesar de completar o MSQ do Endwalker. A masmorra está bloqueada pela missão “Where No Loporrit Has Gone Before”, que é desbloqueada após completar a história em Old Sharlayan.

Você terá que falar com o Loporrit com o sinal de sidequest azul e progredir através da missão em Ultima Thule para desbloqueá-lo.

O minion também pode ser comprado no Market Board. O preço varia com o tempo e depende dos servidores. Poucos dias após seu lançamento, ele já se tornou um dos minions do Endwalker mais baratos que você pode comprar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 11 de dezembro.