Como obter o minion Nosferatu em Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV já existe há quase uma década e a Square Enix continua adicionando mais conteúdo a cada atualização, incluindo mais itens cosméticos, montarias e minions.

O minion Nosferatu foi introduzido no FFXIV por meio da atualização 6.01, quase um mês após o lançamento da última expansão, Endwalker. Ele está ligado à linha de raids da expansão, Pandaemonium.

O Nosferatu é um pequeno morcego “sanguinário” que pode acompanhar o Guerreiro da Luz em qualquer lugar.

Screengrab via Square Enix

Como obter o minion Nosferatu em FFXIV

Só há uma maneira de desbloquear o minion Nosferatu para você, já que ele não pode ser trocado nem está à venda no Market Board.

Os Nosferatu só podem ser ganhos como espólio aleatório na raid Asphodelos: The Fourth Circle. Não é difícil desbloquear, desde que você obtenha a rolagem mais alta do grupo, ou outro membro do grupo pegará o minion.

Por esse motivo, a maneira mais confiável de obter o minion é com um grupo predefinido, de modo que cada membro pegue o minion com a ajuda de outros. Mas, uma vez que as raids de Asphodelos são a única maneira de ganhar peças de equipamento Unsung, você provavelmente passará muito tempo por lá de qualquer jeito.

As raids do Pandaemonium podem ser desbloqueados após completar todas as missões do cenário principal do Endwalker e atingir o nível 90, no Old Sharlayan.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 21 de dezembro.