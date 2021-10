Como obter e usar Azoth em New World

Como a maioria dos MMOs, o New World brilha com seu enredo e mecânica de combate. Além desses dois aspectos principais que definem cada título, pode haver diferenças significativas no que diz respeito ao funcionamento do sistema de acumular recursos.

Ao longo de suas jornadas, os jogadores acumulam diferentes itens e moedas que podem usar para desbloquear outros elementos do jogo. Azoth é um dos principais recursos no New World que os jogadores podem usar para realocar suas habilidades, viagens rápidas e várias outras atividades. Porém, Azoth não cresce em árvores e você precisará realizar certas tarefas para acumular mais.

Uma das principais maneiras de ganhar Azoth é completando missões. Nem todas as missões recompensam com Azoth, mas as que o fazem geralmente premiam os jogadores com cerca de 20 de Azoth.

Outro método que você pode tentar para conseguir mais Azoth é matar inimigos. Mobs que têm um nível superior a 20 têm uma taxa de drop de Azoth decente. Enquanto abate mobs, fique de olho naqueles com um brilho azul, pois eles também têm uma alta taxa de drop de Azoth.

Embora você possa não conseguir usar Azoth muito nos estágios iniciais do jogo, ele se torna um dos recursos mais importantes conforme você sobe de nível. Usar a Viagem Rápida não será possível sem um pouco de Azoth à sua disposição e você perderá muito tempo se decidir correr para qualquer lugar em vez de usar uma Viagem Rápida.

Além de permitir que você economize algum tempo, Azoth também é usado para realocar suas habilidades, o que permitirá que você experimente diferentes configurações de habilidades. Azoth também determina os tipos de bônus e quanto de bônus você receberá com a arma que fabrica. Conforme o New world continua a se desenvolver e se expandir, também é possível ver novas mecânicas sendo introduzidas que também dependam de Azoth.

Embora você acumule um pouco de Azoth ao subir de nível, você também pode se encontrar em situações em que precisa desesperadamente de Azoth, forçando-o a dedicar algum tempo para acumulá-los. Se você deseja coletar alguns Azoth, geralmente é melhor acumular mais do que o necessário para que você não precise retornar a essa tarefa sempre que precisar realizar algo que exija Azoth.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 20 de julho.