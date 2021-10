Como ligar e desligar o PvP em New World

Uma das coisas mais intrigantes sobre o novo título MMO da Amazon, New World, é como o jogo lida com o PvP. Junto com as missões PvE padrão, os jogadores são incentivados a se envolver em PvP durante suas aventuras, bem como nos modos PvP do jogo.

Quando você inicia o jogo, o PvP não está imediatamente disponível para os jogadores, mas depois de algumas missões, a possibilidade é desbloqueada e, a partir daí, os jogadores podem selecionar se desejam ou não se engajar nela enquanto realizam suas missões por Aternum. Os jogadores podem ativar ou desativar o PvP por meio de um processo simples para otimizar sua experiência no New World de acordo com a sua preferência de jogo.

Como alternar o PvP em New World

Alternar o PVP em New World é tão simples quanto pressionar U durante o jogo. Porém, uma coisa a ser observada é que você precisará estar dentro de um Santuário para habilitá-lo.

Uma vez que os jogadores tenham acesso a uma facção no assentamento da Primeira Luz, estarão prontos para se engajar no PVP. Você terá a opção de ingressar em uma das três facções e essa decisão determinará contra quem você pode fazer PVP no jogo. Depois de selecionar, você poderá alternar entre PvP pressionando a tecla U.

Esta entrada, como outras em New World, pode ser alterada no menu de configuração para se adequar ao layout de teclado desejado, mas o processo permanecerá o mesmo. Agora com isso habilitado, você não só terá as criaturas de Aternum para enfrentar, mas também poderá testar sua habilidade contra outros jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 20 de julho.