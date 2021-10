Como ganhar dinheiro em New World

Ao se aventurar por Aeternum, você precisará gastar algumas moedas em algum momento. Dinheiro ou ouro são importantes para confeccionar, comprar itens e imóveis, vender itens e outros propósitos.

As companhias que possuem territórios específicos podem ajustar a taxa de imposto, o que pode tornar o gasto de dinheiro mais ou menos conveniente para os jogadores da área. Junto com esses sistemas focados no jogador, o dinheiro é útil para uma tonelada de outras coisas, seja para melhorar suas armas ou comprar rapidamente alguns recursos para ajudar a completar uma missão da cidade.

Felizmente, existem algumas maneiras de ganhar dinheiro no New World. Aqui estão as melhores maneiras de ganhar dinheiro no mundo de Aeternum.

Como ganhar dinheiro no New World

Imagem via Amazon Games

A melhor maneira de ganhar dinheiro em New World é completando as missões da história principal ou outras missões secundárias. As missões da história principal oferecem grandes quantidades de pagamento em missões que você precisará completar em algum momento, então realmente não há razão para esperar.

Outra ótima maneira de ganhar dinheiro é vendendo itens ou recursos no Entreposto Comercial. Este sistema de leilão de jogador para jogador é o lugar perfeito para descarregar itens que você não pode usar ou não está mais usando, e você pode definir o preço que desejar. Isso significa que, se ninguém mais estiver vendendo um item que você possui, você pode definir o preço tão alto quanto desejar, embora isso possa afastar alguns compradores em potencial. Um exemplo disso é ver o açucar sendo vendido por 100 moedas apesar de ser facilmente acessível para todos os jogadores.

As expedições são outra ótima maneira de ganhar dinheiro, especificamente realizando a missão secundária repetível. Do lado de fora da entrada da Excavação Amirine, você receberá uma missão do cachorro Barkimedes, que lhe proporcionará grande experiência e ouro. Os inimigos dentro das Expedições também fornecem ouro.

Abater criaturas não é a maneira mais eficiente de ganhar dinheiro, então só deve ser feito dentro de uma expedição.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 04 de outubro.