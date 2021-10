Como fazer uma Viagem Rápida em New World

Os títulos MMO geralmente apresentam mapas gigantescos que são preenchidos com várias aventuras e histórias. Quando você entra no New World pela primeira vez, caminhar e explorar o terreno vai parecer divertido no início. Conforme você sobe de nível e se familiariza com o jogo, você se pegará desejando poder se teletransportar do ponto A para o ponto B, já que você já fez uma viagem por esse caminho muitas vezes.

Viagem Rápida é uma das melhores maneiras de economizar tempo, o que o ajudará a completar missões mais rapidamente. Considerando que existem inúmeros objetivos diferentes que exigirão que você viaje pelo mapa para coletar materiais, familiarizar-se com viagens rápidas será a chave para realizar mais durante seu tempo de jogo.

Se desejar viajar rapidamente para outro local no New World, você precisará:

Abrir seu mapa

Procurar o assentamento para a qual gostaria de viajar

Passar o mouse sobre o ícone da prefeitura dessa cidade Se você não consegue viajar rapidamente para a prefeitura, certifique-se de não estar com o mouse sobre o forte em vez da prefeitura. A viagem rápida só funciona nos assentamentos e cada região terá um assentamento que você poderá visitar

Depois de decidir para onde ir, você precisará pagar Azoth para uma viagem rápida até o local desejado Se você estiver com pouco Azoth, você pode coletar mais completando áreas de corrupção ou derrotando inimigos difíceis



Quando você estiver na mesma região do assentamento, precisará apenas de 50 Azoth para viajar rapidamente até o local de sua escolha. Se você não estiver na mesma região do assentamento, o custo aumentará para 75 Azoth com um custo adicional. Se sua facção ou companhia governar a área para a qual você está tentando viajar, você poderá usar a viagem rápida com um desconto.

Ficar sem Azoth quando você está se preparando para uma viagem rápida pode ser bastante frustrante. Se não quiser se preocupar com os custos de viagem, você precisará dedicar algum tempo para acumular Azoth. Depois de começar a acumular Azoth, será uma boa ideia acumular o suficiente para durar alguns dias para que você possa continuar a viajar rapidamente sem interrupções.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gokhan Cakir no Dot Esports no dia 20 de outubro.