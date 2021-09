Como equipar e mudar um título em New World

O novo MMORPG da Amazon Games, New World, foi lançado hoje cedo e os jogadores já estão encontrando inúmeras maneiras de personalizar seus personagens. De conjuntos de armaduras complexas a uma miríade de combinações de armas, o New World apresenta aos jogadores muitas chances de criar seu personagem desde o início.

Uma das maneiras mais fáceis, mas recompensadoras, de personalizar seu personagem em New World é equipar um título. Um título serve essencialmente como um subtítulo para o nome do seu personagem, aparecendo abaixo do seu nome ao se aventurar pelo mundo aberto. Outros jogadores poderão ver seu título facilmente sempre que sua placa de identificação estiver visível para eles.

Para equipar ou mudar seu título em New World, você terá que primeiro ir para a interface de biografia do seu personagem. Pressione o botão “K” para abrir a tela do seu personagem e vá para a guia “Biografia”. Uma vez lá, você verá seu título atual exibido sob o retrato de seu personagem, com a opção de alterar seu título diretamente abaixo dele.

Os jogadores podem ganhar seu primeiro título no New World juntando-se a facções, abrindo caixas de suprimentos e completando outras atividades em Aeternum. Os jogadores que encomendaram o New World poderão exibir seu título “Integrante da Expedição Um” no jogo.

O New World está disponível para jogar agora e pode ser comprado na loja da Steam.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 28 de setembro.