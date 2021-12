Como desbloquear as Raids do Pandaemonium em Final Fantasy XIV Endwalker

Selecione seu job favorito, coloque seu melhor equipamento e vá para as raids do Pandaemonium em Final Fantasy XIV.

Essas missões são um dos principais recursos da última expansão, Endwalker, e mais serão lançados ao longo do próximo ano. Mas como não faz parte do cenário principal, desbloquear as raids é um processo manual, sem que a missão seja mostrada automaticamente na interface do usuário.

Aqui está como desbloquear as raids do Pandaemonium em FFXIV.

Como desbloquear as raids do Pandaemonium em Endwalker

A primeira raid do Pandaemonium, chamada Asphodelos, pode ser desbloqueada completando várias missões da Chronicles from the New Era, semelhantes às raids de aliança e normais de expansões anteriores.

A primeira missão de Endwalker pode ser realizada em Old Sharlayan, depois de completar todas as missões do cenário principal e atingir o nível 90. Você também precisará de um nível de item médio de 565 para entrar na raid.

Screengrab via Square Enix

A primeira missão é The Crystal from Beyond. É dada pelo NPC Nemjiji em Old Sharlayan, em X: 9.6, Y: 11.9, perto do Baldesion Annex Aetheryte. A atualização 6.01 introduziu cinco novas missões, e a segunda irá desbloquear a raid em Labyrinthos.

A raid em Pandaemonium: Aspheldos recompensará os jogadores com tokens para trocar por equipamentos. Lâminas para trocar por Tomestones of Astronomy, lançadas em janeiro e oferecendo equipamentos melhores, também estarão disponíveis.

A versão Savage dessa raid será introduzida na atualização 6.05 em janeiro de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 21 de dezembro.