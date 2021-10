Como corrigir o erro da tela preta em New World

New World finalmente foi lançado e os jogadores estão começando suas jornadas do zero pela última vez. Embora a maior parte dos desenvolvedores passe dias e meses se preparando para o lançamento do jogo, algo sempre pode dar errado e afetar a experiência dos fãs.

O erro da tela preta geralmente aparece quando o jogador termina de criar seu personagem e está pronto para entrar em um servidor. Quando o erro da tela preta acontece, você pode sentir que New World travou ou está com problemas e talvez queira reiniciar o jogo. Mas, na verdade, o jogo raramente trava com a tela preta, pois o erro aparece quando o jogo não consegue encontrar um servidor para você em certo limite de tempo.

Quando encontrar o erro da tela preta, tenha em mente que o jogo vai continuar tentando encontrar um servidor para você, então você pode simplesmente esperar passar. Se passar algum tempo e você continuar na fila, mesmo com a tela preta, em algum momento você vai entrar em um servidor e o erro desaparece sozinho.

No entanto, se passar muito tempo e não parecer haver nem sinal de progresso, você pode reiniciar o jogo e tentar criar um personagem em um novo servidor. Considerando que o jogo acabou de ser lançado, esse erro deve ir sumindo em algumas semanas, à medida que o burburinho vai diminuindo ou a Amazon Game Studios melhora a situação dos servidores para atender à demanda.

Jogadores que sempre encontrarem o erro da tela preta, mesmo quando houver poucas pessoas online, podem precisar excluir o jogo e instalar de novo do zero para garantir que não haja arquivos corrompidos impedindo a conexão com o servidor.

O erro da tela preta deve desaparecer sozinho depois de algumas horas, mas, se você não conseguir se livrar dele, envie um ticket ao suporte da Amazon. Eles terão mais recursos para descobrir o motivo do erro para você.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 28 de setembro.