Como comprar e personalizar uma casa em New World

Comprar uma casa é uma característica fundamental do New World.

Se há algum recurso que é instantaneamente reconhecível e fundamental para o New World, é a casa do jogador. A mecânica por trás da casa do jogador tem sido frequentemente prejudicada ao longo da história dos jogos MMO, já que a logística necessária para acomodar toda a população de servidores em diferentes casas em um determinado espaço de um mundo é sempre difícil, especialmente quando vários jogadores querem ocupar o mesmo lugar.

Mas em New World, a casa do jogador é uma mecânica que foi praticamente aperfeiçoada, e todas as dificuldades de outros MMOs que testaram casas para o jogador foram resolvidos quase completamente. A casa é um recurso fundamental para muitas das interações que você terá ao longo de seu tempo em Aeternum.

Juntar-se a uma comunidade e crescer como dono de uma propriedade é uma das atividades mais conhecidas do New World, e é recomendado comprar uma casa assim que puder para aproveitar ao máximo a experiência. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como comprar e desenvolver sua própria casa em New World.

Compra de uma casa

A compra de uma casa em New World pode definitivamente vir com uma recompensa emocionante para os jogadores, mas há um pouco de trabalho em que você terá que participar antes de reivindicar a escritura de sua casa. Primeiro, você terá que elevar sua posição dentro do território do assentamento onde deseja comprar uma casa. Certifique-se de fazer as atividades diárias necessárias, como eliminar monstros, completar missões para facções, criar itens e trabalhar em projetos da vila. Depois de atingir o limite permanente necessário, assim como o nível 15, você poderá comprar uma casa.

As casas no New World podem frequentemente variar em sua aparência e localização dentro de um assentamento. Cada casa no jogo possui características que são exclusivas do assentamento em que estão localizadas, incluindo designs externos e móveis internos. Felizmente, os jogadores podem comprar qualquer casa que desejem, mesmo que seja ocupada por outro jogador. Você não terá que se preocupar em expulsar alguém de seu lugar, pois sempre verá sua versão da casa em um determinado local do mundo.

Pagando impostos

Imagem via Amazon Games

Depois que sua casa for comprada, você terá que pagar continuamente um imposto sobre a propriedade para mantê-la. Embora você não seja completamente despejado de sua casa por não pagar seus impostos, você perderá o acesso a certas mecânicas e recursos que vêm com a posse de uma casa, como recall de sua casa e fortalecimentos de troféus. Além disso, com o imposto sobre a propriedade pendente sobre sua cabeça, você não poderá decorar sua casa ou exibi-la para outros jogadores.

Personalizando sua casa

Personalizar sua casa é uma das atividades mais demoradas que você pode realizar no New world, já que as muitas opções de personalização são imensas. De móveis de interior a arbustos decorativos e plantas domésticas, os jogadores podem enfeitar suas casas com centenas de opções personalizáveis ​​(e confeccionáveis). Além disso, você pode encontrar animais de estimação na natureza que pode levar para casa e deixar em sua casa para vigiar o local até que você retorne de outra de suas aventuras.

Faça uma festa em casa

Imagem via Amazon Games

Como mencionado anteriormente, qualquer pessoa pode comprar qualquer casa no New World, mesmo aquelas que pertencem a vários jogadores. Embora você sempre veja sua casa, outros jogadores verão suas versões da casa se também forem proprietários dela. Os jogadores que não possuem uma determinada propriedade verão a casa do jogador que ganhou mais pontos naquele local. Além disso, você pode convidar seus amigos para visitar sua casa, convidando-os para um grupo. Até cinco jogadores podem ser colocados em uma casa. Juntos, vocês podem construir não apenas uma casa, mas uma comunidade inteira de jogadores, todos trabalhando pelos mesmos objetivos e aspirações de jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 22 de julho.