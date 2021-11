Blog de desenvolvimento de New World detalha o estado atual da economia, servidores e muito mais

Pouco mais de um mês após seu lançamento, a equipe do New World compartilhou uma longa postagem detalhando o estado atual do jogo, abordando algumas preocupações dos jogadores e revelando algumas das mudanças futuras que estão planejadas.

No lançamento, as filas de servidores foram um grande problema para o New World. Embora esse problema tenha diminuído na maioria dos servidores, a equipe está implementando um status de servidor cheio para que jogadores veteranos não tenham que ficar em longas filas atrás de novos personagens naquele servidor.

Since launch, the team has been working hard to gather, investigate, and address issues being surfaced by our players.



See this update on critical issues the community is experiencing.



📝 https://t.co/cN4OiQeldk pic.twitter.com/KZ9i6xha9j — New World (@playnewworld) November 4, 2021

Essa mudança ocorre depois que as transferências de servidor foram introduzidas, permitindo que todos os jogadores se movessem para o servidor desejado. Ao fazer isso, muitos dos servidores populares começaram a se encher rapidamente de jogadores mais uma vez. A postagem do blog também detalha que, se necessário, a equipe pode distribuir mais transferências de servidor para os jogadores, mas, neste estágio, eles estão simplesmente monitorando a situação da população de servidores.

A economia no New World tem sido um grande problema dos jogadores e, embora a comunidade tenha colocado os holofotes nisso, a equipe do New World explica que as economias dos servidores estão funcionando em “níveis aceitáveis”.

“Todos os servidores estão gerando mais dinheiro do que perdendo, e por uma boa margem”, diz a postagem do blog. “No entanto, a economia está mais apertada no final do jogo atualmente. Quando olhamos para a renda excedente gerada por nível, ela é muito alta na faixa de nível 1-35, decente na faixa de 40-59 e fica estreita em 60. Isso significa que quanto mais jogadores chegarem ao nível 60, isso começará a colocar mais pressão sobre a economia.”

Muitas mudanças acontecerão em novembro para estimular ainda mais a economia, e isso inclui unir todos os Entrepostos Comerciais, aumentar as recompensas das Expedições e corrigir erros. Em uma atualização recente, outras mudanças foram implementadas para ajudar a economia no final do jogo. Incluindo uma redução das penalidades de durabilidade dos itens PvP para jogadores de alto nível.

Você pode verificar a postagem completa aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 04 de novembro.