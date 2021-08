Beta de Guild Wars 2: End of Dragons começa na semana que vem

Guild Wars 2: End of Dragons só será lançado em fevereiro de 2022. Mas neste mês você já terá uma chance de testar o conteúdo novo em um beta que começa na semana que vem.

A partir da terça-feira, 17 de agosto, você poderá entrar na sua conta de Guild Wars e criar até três novos personagens, que serão nível 80.

O teste dura apenas alguns dias, terminando em 21 de agosto, em um horário a ser anunciado. O beta estará aberto a todos os jogadores, incluindo aqueles com contas gratuitas.

Novos personagens podem ter qualquer uma das três novas especializações de elite e profissões, para que você possa testar as novas possibilidades. A lista inclui as especializações willbender, harbinger e virtuoso e as profissões guardian, necromancer e mesmer.

Como preparação apra os testes da semana que vem, os desenvolvedores mostraram as novas habilidades de cada especialização no canal de Guild Wars 2 na Twitch.

É o primeira beta dessa expansão do jogo, mas não será o último. Haverá uma segunda fase de testes de End of Dragons entre 21 e 25 de setembro e uma terceira entre 26 e 30 de outubro.

Guild Wars é um dos jogos mais estabelecidos do gênero dos MMOs, que agora está em alta novamente. O novo conteúdo do jogo será lançado em uma época de novos lançamentos como o New World da Amazon e Ashes of Creation. Enquanto isso, a concorrência com gigantes do gênero, como WoW e Final Fantasy XIV, continua acirrada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 12 de agosto.