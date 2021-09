Beta de especializações de elite de Guild Wars 2 começa em 21 de setembro

Três novas especializações de elite (elite specializations) foram reveladas para Guild Wars 2. Agora, os desenvolvedores prepararam um novo beta para os jogadores conhecerem todas elas.

O beta começa às 13h BRT de 21 de setembro e vai até 25 de setembro. Todos os jogadores, incluindo aqueles com contas gratuitas, podem participar do beta. Ao fazer login durante o beta, você poderá criar três novos personagens para testar as três novas especializações de elite.

As três novas especializações são Bladesworn (para Warrior), Vindicator (para Revenant) e Catalyst (para Elementalist). Há novas armas para as três, que também podem usar novas habilidades e traits.

Warrior – Bladesworn

O warrior ganha uma nova arma, chamada gunsaber. Essa arma será exclusiva para os warriors e é uma pistola laminar (gunblade) que desfere ataques poderosos com balas, além dos ataques corpo a corpo da espada. A adrenaline é substituída pelo flow, que aumenta com o tempo durante o combate. Você vai precisar balancear a munição da pistola com sua utilidade e habilidades. Dragon Trigger é a nova elite skill, que permite carregar sua gunsaber com munição mágica que fortalece seus ataques.

Revenant – Vindicator

Revenants passam a ter acesso à greatsword com a especialização de elite Vindicator. Você vai precisar gerenciar bem sua endurance e energy para aproveitar ao máximo as habilidades e utilidades. “O objetivo desta especialização é encarar vários inimigos e criar situações perigosas das quais eles não possam fugir facilmente”, diz a descrição. Isso indica que Vindicator terá habilidades em área, causando dano e distribuindo efeitos negativos dos quais os inimigos não podem escapr.

Vindicator também terá a Legendary Alliance dos Luxon e Kurzick. As habilidades dos Luxon permitem um estilo de jogo mais individual e agressivo, enquanto a aliança com os Kurzick é mais defensiva e voltada ao suporte. As duas alianças mudam após o uso, o que significa que você tem pouco controle sobre qual delas é usada, exceto pelo tempo.

Elementalist – Catalyst

Alem de uma nova arma, o martelo (hammer), os Elementalists também terão um novo aparato chamado spheres (esferas, literalmente). Essas esferas são usadas para canalizar seu imenso poder. São esferas de jade tech, que invocam o visual de Tyria e concentram uma poderosa explosão de energia.

A especialização Catalyst causa muito dano e pode acumular energia elemental ao longo do combate. A energia coletada pode ser gasta para usar e manter a esfera de jade, que cria áreas que ajudam aliados e causam dano a inimigos. Com o hammer, você poderá causar dano corpo a corpo e a média distância.

As últimas três elite specializations serão reveladas quando o terceiro beta de End of Dragons, que será de 26 a 30 de outubro, estiver mais próximo. Também haverá um último beta com todas as nove elite specs, que acontecerá em novembro.

Amanhã, haverá um Guild Chat no canal de Guild Wars 2 na Twitch, onde saberemos mais detalhes sobre todas as novas especializações de elite.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 16 de setembro.