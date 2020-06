Wizards of the Coast corta relações com Noah Bradley

Bradley admitiu que foi "terrível com as mulheres".

A Wizards of the Coast cortou relações com o artista Noah Bradley hoje, depois de surgirem múltiplas acusações de assédio sexual contra Bradley no final de semana e de ele próprio admitir o comportamento.

Em uma declaração publicada na segunda-feira, a Wizards disse que não encomendaria mais ilustrações com Bradley e que removeria suas ilustrações de reimpressões futuras.

“A Wizards se compromete a alimentar um ambiente igualmente seguro e divertido para toda sua comunidade e não tolera comportamento abusivo nem assédio”, disse a empresa em um comunicado à imprensa.

O anúncio foi feito depois que diversas mulheres compartilharam no Twitter suas histórias sobre o comportamento predatótio de Bradley. Betty Jiang, artista conceitual, publicou a primeira acusação em 20 de junho, dizendo que Bradley “ficava apalpando as mulheres desenvolvedoras, e até acabou com uma mordida na cara depois de tentar enfiar um drinque goela abaixo em uma garota que já estava bem alterada”.

Depois do tweet de Jiang, mulheres de toda a indústria artística compartilharam suas experiências com assédio sexual. Diversas outras mulheres também compartilharam histórias que teriam envolvido Bradley.

Na manhã seguinte, Bradley divulgou um depoimento em seu Twitter onde admitia o comportamento.

“Eu fui terrível com as mulheres”, disse Bradley. “Fui predatório. Dei em cima delas de forma insistente. Pressionei para fazer sexo. Fiquei bêbado demais e fiz todo tipo de coisa idiota. Sim, eu fui um desses predadores sexuais escrotos e desagradáveis dos quais se ouve falar.”

A long overdue acknowledgement & apology pic.twitter.com/UssuKQBpYi — Noah Bradley (@noahbradley) June 21, 2020

A Wizards explicou que, devido ao tempo que leva o processo de encomendar a arte e imprimir os produtos, alguns dos produtos com lançamento marcado ainda devem sair com a arte de Bradley.

O trabalho de Noah Bradley fez parte das coleções mais recentes do padrão. Na última coleção lançada, Ikoria: Terra de Colossos, Bradley foi o responsável pela arte de Ciclone Imprevisível, Canção da Criação e Trioma de Indatha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Xavier Johnson no Dot Esports no dia 22 de junho.