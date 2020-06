Vampiro de Ixalan é a primeira revelação da Coleção Básica 2021 de Magic

A Wizards of the Coast revelou a primeira nova carta da Coleção Básica 2021 de Magic: The Gathering na madrugada de hoje: Vito, Thorn of the Dusk Rose (algo como Vito, Espinho da Rosa do Crepúsculo).

Antes do anúncio de que as demais revelações de M21 seriam adiadas para 5 de junho em respeito ao National Day of Mourning (dia nacional de luto e protesto nos Estados Unidos), a carta Vito, Thorn of the Dusk Rose foi revelada em partes por três contas diferentes no Twitter.

Fixed version with the bottom half: pic.twitter.com/uNGLkf5tbv — Thirteen, Genderfluid! (@riptideprolab) June 4, 2020

A parte final da carta de Vito deveria ser revelada na manhã de hoje. Isso foi adiado para amanhã.

O novo Vampiro de Magic é um clérigo lendário que vem de Ixalan e, provavelmente, tem a ver com a infame Elenda de Garrano. Se isso quer dizer que O Sol Imortal ou Elenda, a Rosa do Crepúsculo vão dar as caras nas reimpressões do M21, ainda não sabemos.

Vito, Thorn of the Dusk Rose é um novo Vampiro Lendário, criado especificamente para os que jogam Commander. Ele tem custo de mana convertido de 3, custo razoável se levar em conta que o oponente perde vida toda vez que ele faz seu dono ganhar vida. A habilidade de Vito pode parecer familiar para alguns jogadores de Magic, já que é igual à de Sanguine Bond (Pacto Sanguíneo, em tradução livre), Encantamento de Iconic Masters que tinha CMC 5.

O vampiro clérigo de Ixalan também tem uma habilidade de CMC 5 (sendo duas manas pretas) que concede Lifelink (Vínculo com a Vida) a duas criaturas controladas por você até o fim do turno. Seja no Commander ou no Padrão, a habilidade ativa de Vito é um pouco cara. Mas, nas condições ideais, pode ter um grande impacto.

A versão completa de Vito, Thorn of the Dusk Rose, com todo o texto, deve sair em 5 de junho, quando começam a sair as outras revelações da M21.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de junho.