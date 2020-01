Qual é o horário de lançamento de Theros: Além da Morte em MTG Arena?

Theros: Além da Morte, próxima coleção de Magic, está chegando e será lançada digitalmente em MTG Arena e Magic Online em 16 de janeiro.

Antes da atualização de janeiro de MTG Arena, que inclui a coleção Theros: Além da Morte (THB), é possível ver as cartas em ação durante o evento de acesso antecipado de Magic Arena. O evento termina às 11h (horário de Brasília) e a atualização começa por volta das 12h (horário de Brasília) de 16 de janeiro.

Atualizações de MTG Arena que incluem o lançamento de uma nova coleção costumam demorar no máximo três horas. No lançamento de Trono de Eldraine, alguns jogadores já conseguiram acesso 1h30 antes do início da atualização.

A nova coleção de Magic: The Gathering deve ficar disponível no Arena no máximo às 15h (horário de Brasília). Depois de lançada, já vai incluir os torneios Limited Sealed e Traditional Draft de Theros: Além da Morte. Draft ranqueado de THB deve ficar disponível em 20 de janeiro e um evento de desafio do padrão está marcado para começar no dia 24 de janeiro.

A expectativa para a coleção THB está alta. São 254 cartas com o retorno de algumas mecânicas como Devoção e Constelação e algumas novas como Escapatória. Também retornam cinco deuses de Theros e as sagas e há novos semideuses.

O Booster Draft competitivo de Magic em THB já aconteceu, durante a Team Series Finals no último final de semana, aumentando a expectativa dos jogadores para os eventos de pré-lançamento, que acontecem neste final de semana, de 17 a 19 de janeiro. O lançamento oficial da versão física da coleção Theros: Além da Morte será em 24 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 14 de janeiro.