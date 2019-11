Próxima atualização de MTG Arena traz lista de amigos

A primeira fase de implementação da lista de amigos de MTG Arena começa na próxima grande atualização.

Em 21 de novembro, os jogadores de MTG Arena terão acesso a uma lista de amigos “em construção”. Depois do atraso do mês passado, a Wizards of the Coast decidiu implementar a lista de amigos de Magic Arena uma fase por vez.

A primeira fase terá várias funcionalidades básicas, com a promessa da WotC de que mais funções estão em desenvolvimento e serão adicionadas em um futuro próximo.

Adicionar jogadores de MTGA à lista de amigos;

Bloquear ou remover jogadores de MTGA da lista de amigos;

Ver que amigos estão online;

Desafiar amigos a partidas no modo Desafio Direto.

Uma segunda fase está a caminho, incluindo mensagens diretas e opções de compartilhamento de deck. Porém, a WotC não deu nenhuma previsão de data para o lançamento dessa segunda fase.

Pouquíssimas informações foram compartilhadas sobre a lista de amigos, mas parece que será preciso digitar o nome do amigo no MTGA ou seu email para adicioná-lo à lista. Mais opções, como clicar no nome do oponente durante uma partida para adicioná-lo como amigo, não estarão disponíveis na primeira fase e ainda não foram discutidas publicamente.

A WotC também disse que outras funções sociais além da lista de amigos estão em desenvolvimento.

A primeira fase da lista de amigos de MTG Arena será lançada em 21 de novembro, com a próxima atualização.

