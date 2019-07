Os melhores decks Padrão da M20 de Magic

Chegou o lançamento da Coleção Básica 2020 (M20) de Magic: the Gathering, o que significa que é hora de um novo meta! Eis o que você precisa saber sobre os novos (ou nem tão novos assim) melhores decks do formato.

Básicos

Mono Red Aggro

Imagem via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

O reino vermelho continua. A Montanha é a melhor carta agressiva e nada chega perto. Mono Red parece ser essencial para o formato e ganha novas ferramentas em toda coleção. Com a M20 não foi diferente: confira esta combinação feita por “_ZNT_” da Liga Padrão de Magic.

Os 60 principais continuam os mesmos, mas Chandra, Acólita da Chama e Linha de Força da Combustão parecem ótimas adições. Mono Red continua sendo um dos decks mais poderosos do Padrão (além de ser um dos mais baratos).

Esper Controle

O deck de controle padrão está voltando, com um monte de planeswalkers. O básico do estilo de jogo continua o mesmo: use Teferis, Narset e a vantagem de cartas para abrir vantagem enquanto protege sua vida com cartas poderosas de remoção.

Esta lista de NotSwiss mostra algumas possíveis novidades ao deck. De Volta à Vida dá ótimo poder de recuperação, mas fique de olho na reserva. Decreto dos Devotos e Garras Nóxias são ótimas em situações específicas.

Esper Midrange Herói

O Esper Herói tem as mesmas cores acima, mas o plano de jogo é muito diferente. Com a Heroína do Primeiro Distrito, os jogadores de Espero Herói criam um exército de criaturas 1/1 usam cartas multicoloridas para controlar a mesa.

Não há muitas novidades nesse deck além de terrenos-vidência como Templo do Silêncio, mas esta lista de Scalli323 tem mais cartas e um único Cavaleiro dos Vendavais. Veremos se as novas cartas funcionam.

Simic Nexus Combo

O principal nos decks Nexus é o turno durar infinitamente, e foi um deles que ficou em primeiro lugar recentemente no Campeonato Mítico III. A M20 traz mais algumas cartas ótimas, então podemos esperar que este deck continue forte.

Esta lista de Poles looks like a great start. Templo do Mistério é uma escolha óbvia, mas encare as duas Extraído dos Sonhos (e mais duas na reserva) como a nova forma de começar combos. O feitiço de quatro de mana não só funciona bem no seu deck como também contorna a forte habilidade passiva de Narset.

Em ascensão

Mono Blue

Outro deck vencedor de Campeonato Mítico, Mono Blue, está ressurgindo com novidades poderosas. Marinheiro Espectral e Mu Yanling, Dançarina Celeste encabeçam esta nova lista de Lleaf33.

Outro fator também pode estar contribuindo para o retorno do deck: o London Mulligan. Decks Mono Blue normalmente precisam de três cartas para garantir sua vantagem: uma criatura pequena, Obsessão Curiosa e alguma forma de proteção. Agora, os jogadores de Mono Blue podem tentar achar a mão inicial perfeita com menos penalidades.

Pluma Combo

Duas grandes novidades alegraram os fãs de Boros Pluma, da coleção passada, e essencialmente mudaram o deck para uma monstruosidade de três cores. A chave para entender os decks de Pluma é entender a habilidade de Pluma de fazer com que cartas baratas voltem à sua mão.

A adição de Vontade dos Deuses dá a esses decks uma ferramenta poderosa para proteger suas melhores criaturas (muitas vezes Pluma). Enquanto isso, com Temporada de Crescimento, muitos jogadores usaram um pouco de verde para aumentar ainda mais o potencial de combos. Confira este deck Naya Pluma de r/spikes para ver uma boa primeira tentativa no novo Padrão.

Novidades

Temur Elementais

Não há como negar: Recife Soerguido parece ser a melhor carta nova de M20. Ao combiná-lo com outros Elementais, este novo deck tem muito potencial e variedade.

A mecânica-base do deck parece ser midrange, visto em listas como esta de Samuelgraebner. Combinar Omnath, Locus do Turbilhão e Recife Soerguido causa vantagem de cartas e poder de criaturas absurdos.

Mas parece também haver variantes aggro que podem surpreender. Chandra, Piromante Novata e Queima-trilha Rastejante podem aumentar rapidamente o poder de Elementais. É só adicionar Tempestâneo do Relâmpago ou Chamuscador Desabalado para aumentar a temperatura!

Mas por que parar por aí? Recife Soerguido também pode se encaixar perfeitamente no deck Simic Ramp, e pode ser facilmente combinada com Druida Fóleo para soltar uma Manipulação em Massa e dominar o jogo.

Por último, se seu estilo for combo, não ignore o deck que está rolando combinando Inundação de Lágrimas e Onisciência. É só usar Recife Soerguido e Druida Fóleo para ativar uma Inundação com quatro permanentes em jogo que não sejam terrenos e ver seu deck ficar infinito, finalizando a vitória com Jace, Manipulador de Mistérios.

Dinossauros

Por último, um deck que só vai existir no verão. Os dinossauros das coleções de Ixalan esperaram sentados por uma oportunidade que muitos acharam que nunca viria. O lançamento do Raptor Saqueador em M20 deixou felizes aqueles que mantiveram as esperanças.

Resumindo, o Raptor Saqueador é a coisa que faltava nos decks de dinossauro nesse tempo todo e, apesar de Ixalan só ficar até setembro, o deck parece ser forte no meta até lá. Confira esta lista feita pelo jogador profissional Martin Juza se quiser um bom ponto de partida.

Artigo publicado originalmente por Ferguson Mitchell em inglês no Dot Esports no dia 11 de julho.