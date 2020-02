O metagame do Magic World Championship XXVI consiste em 5 decks

Em pouco mais de 24 horas, os 16 melhores jogadores de Magic: The Gathering de 2019 competirão em Booster Draft e Standard Constructed de Theros: Beyond Death para determinar quem entre eles é o melhor do mundo.

Javier Dominguez, já campeão do Magic World, ganhou mais Mythic Points em 2019 do que qualquer um de seus concorrentes. Mas ele não é o único jogador sedento pelo título. De 14 a 17 de fevereiro, os vencedores do Mythic Championship e os melhores desempenhos da temporada 2019 convergirão em Honolulu, Havaí, com o que eles acreditam serem os melhores decks Standard Constructed no Magic.

Aqui estão os 16 jogadores de MTG que ganharam um assento no Magic World Championship XXVI e seus decks Standard Constructed:

Javier Dominguez: Jeskai Fires (atual campeão do Magic Worlds 2018)

Autumn Burchett: Temur Reclamation (campeão do Mythic Championship I)

Eli Loveman: Mono-Red Aggro (campeão do Mythic Championship II)

Matias Leveratto: Temur Reclamation (campeão do Mythic Championship III)

Thoralf Severin: Azorius Control (campeão do Mythic Championship IV)

Jean-Emmanuel Depraz: Temur Reclamation (campeão do Mythic Championship V)

Ondřej Stráský: Azorius Control (campeão do Mythic Championship VI)

Piotr “Kanister” Głogowski: Jund Sacrifice (campeão do Mythic Championship VII)

Chris Kvartek: Temur Reclamation (Melhor Challenger)

Raphaël Lévy: Jeskai Fires (Segundo melhor Challenger)

Gabriel “Yellowhat” Nassif: Jeskai Fires (Terceiro melhor Challenger)

Sebastián Pozzo: Mono-Red Aggro (Quarto melhor Challenger)

Andrea Mengucci: Mono-Red Aggro (Melhor MPL)

Seth Manfield: Mono-Red Aggro (Segundo melhor MPL)

Márcio Carvalho: Jeskai Fires (Terceiro melhor MPL)

Paulo Vitor Damo “PVDDR” da Rosa: Azorius Control (Quarto melhor MPL)

A maioria está jogando com Temur Reclamation, Mono-Red Aggro ou Jeskai Fires. Apenas Kanister foi corajoso o suficiente para trazer um deck Jund Sacrifice, e o resto está jogando de Azorius Control.

Temur Reclamation: 25%

Mono-Red Aggro: 25%

Jeskai Fires: 25%

Azorius Control: 19%

Jund Sacrifice: Kanister, ou 6%

Todos os três dias no Magic World Championship XXVI terão partidas Standard Constructed, mas apenas o primeiro dia de competição terá rodadas de THB Booster Draft. Toda a programação pode ser encontrada aqui em inglês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de fevereiro.