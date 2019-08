Magic: The Gathering refaz Anel Solar para o Commander 2019

No mundo de Magic: The Gathering, agosto é considerado o “Mês de Commander” cheio de spoilers e revelações da coleção Commander 2019.

Com lançamento marcado para 23 de agosto, o formato Commander ganhou popularidade rapidamente nos últimos anos dentro da comunidade de Magic. Depois do anúncio de que haverá Brawl no MTG Arena, Commander deve continuar crescendo em popularidade, chegando perto do Padrão.

As revelações do Commander 2019 começam em 1º de agosto com uma stream na Twitch diretamente da Gen Con. Ao longo do mês, até o lançamento, saem mais spoilers. Como prévia do que está por vir, Gavin Verhey mostrou o novo visual de uma carta clássica de Commander, o Anel Solar.

Anel Solar

Imagem/ via Wizards of the Coast Magic: The Gathering

Diferentemente de outros artefatos que agregam mana, o Anel Solar é um monstro de carta. Só custa um de mana para jogar e garante duas manas incolores todo turno. No Commander, algo como o Anel Solar é uma necessidade. Sem falar que a nova arte de Mark Tedin é impressionante.

Antes disso, em 2011, a Wizards of the Coast incluiu um Anel Solar em cada um dos cinco decks pré-construídos de Commander decks. Verhey casualmente deixou de mencionar se aconteceria o mesmo com o Commander 2019 (ou com o lançamento de Throne of Eldraine), mas muitos da comunidade esperam que sim, especialmente os novos jogadores, considerando que Commander é um dos formatos mais populares de Magic (só perdendo para o Padrão).

A arte, vista na carta ali em cima, é promocional do MagicFest, que acontece em Las Vegas de 22 a 25 de agosto. A versão promocional do Anel Solar estará disponível em todos os eventos da MagicFest de Magic depois dos de Las Vegas.

Artigo publicado originalmente por Danny Forster em inglês no Dot Esports no dia 31 de julho.