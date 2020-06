Magic revela grandes novidades de reimpressões da Coleção Básica 2021

A Wizards of the Coast começou hoje a revelar as cartas da Coleção Básica 2021, incluindo várias reimpressões que devem ter grande impacto no formato Padrão.

As reimpressões são parte importante das Coleções Básicas, trazendo de volta ao Padrão algumas cartas poderosas e requisitadas de Magic ao mesmo tempo em que reduzem o custo de revenda para os jogadores que usam essas cartas nos outros vários formatos.

A stream de hoje, com revelações de cartas da próxima coleção, anunciou que as reimpressões de Grim Tutor, Ugin, the Spirit Dragon, Azusa, Lost but Seeking, Fierce Empath, Runed Halo e Tormod’s Crypt estarão inclusas no lançamento da coleção M21, que será lançada em 4 de julho.

Imagem via WotC Magic: The Gathering

Cartas como Grim Tutor não tiveram reimpressões em Magic desde a década de 1990, então o fato de estarem incluídas em M21 é importante. Também é um feitiço poderoso que permite que o jogador busque uma carta específica. Mas esse efeito tem um preço: custa três de vida ao jogador.

Imagem via WotC Magic: The Gathering

Azusa, Lost but Seeking é outra reimpressão poderosa para os formatos Padrão e Commander. A Lendária permite dois terrenos adicionais no turno de quem a controla e só tem 3 de CMC. Azusa pode ajudar a conseguir baixar um dos planeswalkers mais poderosos de Magic mais cedo: Ugin, the Spirit Dragon.

A temporada de revelações de M21 acontece de 5 a 19 de junho, e a coleção terá lançamento digital em 25 de junho e físico em 4 de julho. O pré-lançamento também já está marcado, e deve acontecer de 26 de junho a 2 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 05 de junho.