Grandes mudanças a caminho do Booster Draft de MTG Arena com o lançamento de Ikoria

A Wizards of the Coast anunciou nesta semana que MTG Arena terá draft, sendo um Tradicional e um Premier, com jogadores reais.

A espera por um Booster Draft que não fosse com bots em MTG Arena finalmente acabou. Dois tipos de drafts entre jogadores e um com bots serão lançados com Ikoria: Terra de Colossos em 17 de abril.

Premier Draft: Torneio entre jogadores, sem bots, com até sete vitórias e três derrotas.

Traditional Draft: Torneio melhor-de-três entre jogadores, sem bots, com três partidas totais.

Quick Draft: Anteriormente conhecido como Ranked Draft, é o torneio com bots. É possível ter até sete vitórias e três derrotas. Não há nenhuma mudança no modo, além do nome, que passa a ser Quick Draft.

Os modos Traditional e Premier começam em 17 de abril e sempre serão de IKO até que a próxima coleção de Magic seja lançada. Quick Draft começa duas semanas depois, e terá rotação de coleções. Diferentemente de como acontece com os bots, os modos Premier e Traditional terão tempo para escolhas. O contador começa em 75 segundos para a primeira escolha e vai diminuindo até 30 segundos para as últimas escolhas.

Captura de tela via WotC Magic: The Gathering

Também é preciso confirmar presença antes do draft, já que as escolhas do Premier e do Traditional são feitas em tempo real entre oito jogadores. Mas a formação de partidas será a mesma de antes, onde você é pareado com os outros jogadores com base em histórico de vitórias e derrotas e em quem está na fila.

Captura de tela via WotC Magic: The Gathering

Cada torneio tem uma taxa de participação, que agora também pode ser paga com ouro. A estrutura das recompensas também foi refeita para os modos Premier e Traditional, com ênfase em garantir que os jogadores com vitórias tenham chances de jogar mais Drafts.

Traditional Draft

A taxa de participação no Traditional Draft é de 1.500 gemas ou 10.000 de ouro. Os jogadores participam em um total de três partidas, independentemente do número de vitórias, em melhores-de-três. As recompensas vão de um booster (zero vitórias) até 3.000 gemas e seis boosters (três vitórias).

0-1 vitória: um booster

2 vitórias: 1.000 gemas e quatro boosters

3 vitórias: 3.000 gemas e seis boosters

Premier Draft

A taxa de participação no Premier Draft também é de 1.500 gemas ou 10.000 de ouro. Você cai fora com três derrotas e pode ter até sete vitórias em partidas únicas. As recompensas vão de 50 gemas e um booster (zero vitórias) até 2.200 gemas e seis boosters (sete vitórias).

0 vitórias: 50 gemas e um booster

1 vitória: 100 gemas e um booster

2 vitórias: 250 gemas e dois boosters

3 vitórias: 1.000 gemas e dois boosters

4 vitórias: 1.400 gemas e três boosters

5 vitórias: 1.600 gemas e quatro boosters

6 vitórias: 1.800 gemas e cinco boosters

7 vitórias: 2.200 gemas e seis boosters

Os drafts entre jogadores, Premier e Traditional, começam em MTG Arena em 17 de abril, com o lançamento de Ikoria: Terra de Colossos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 13 de abril.