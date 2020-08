Grandes banimentos e suspensões são aplicados a 4 formatos de Magic no Banidos & Restritos de agosto

A Wizards of the Coast divulgou diversas cartas banidas e suspensas no último anúncio de Banidos & Restritos de Magic: The Gathering. O anúncio incluiu cartas como Reconquista da Natureza e Teferi, Manipulador do Tempo.

Depois de cartas como Reconquista da Natureza, Teferi, Manipulador do Tempo e Espiral de Crescimento dominarem MTG Arena na final da Players Tour, as três cartas foram banidas do Padrão. Além de serem banidas do Padrão, Reconquista da Natureza e Teferi, Manipulador do Tempo foram também suspensas do formato Histórico. O planeswalker manipulador do tempo foi suspenso também do Brawl. E, no formato Pioneiro, quatro cartas foram banidas de Magic.

Padrão

Reconquista da Natureza

Espiral de Crescimento

Teferi, Manipulador do Tempo

Familiar do Caldeirão

Pioneiro

Inversor da Verdade

Kethis, a Mão Oculta

Balista Ambulante

Ruptura do Submundo

Histórico

Reconquista da Natureza suspensa

Teferi, Manipulador do Tempo suspenso

Brawl

Teferi, Manipulador do Tempo suspenso

Diferentemente de anúncios anteriores de Banidos & Restritos de Magic, a última revelação não foi anunciada. A WotC não fez um anúncio anterior devido ao fato de que a maior parte dos jogos de Magic está acontecendo digitalmente por causa da pandemia de COVID-19. A maioria dos jogadores está feliz que os banimentos e suspensões já foram aplicados imediatamente, no entanto, especialmente os que se aplicam ao Padrão e ao Histórico.

Teferi, Manipulador do Tempo é um planeswalker que tem atrapalhado o Padrão e o Histórico o ano inteiro, e os jogadores já pediram que fosse banido várias vezes. Ele deveria ajudar a controlar Reconquista da Natureza, mas, em vez disso, as duas cartas juntaram forças. O mesmo pode ser dito da Espiral de Crescimento. Normalmente, ela já era uma das cartas mais jogadas de todos os formatos competitivos nos últimos seis meses. E, ao longo dos últimos meses, Reconquista da Natureza dominou completamente o Padrão no competitivo e nas ranqueadas digitais.

O formato Pioneiro não recebeu muita atenção nos últimos tempos devido à pandemia de COVID-19. Apesar de ter pouca presença no jogo físico, porém, o Pioneiro está bem vivo no Magic Online. Os banimentos tiveram como objetivo acabar com o Inversor da Verdade, a Ruptura do Submundo, o combo de Balista Ambulante e Kethis, a Mão Oculta, que faziam parte de decks que ameaçavam a saúde do meta.

“Queremos garantir que o Pioneiro possa criar uma experiência de jogo divertida para a comunidade jogadora que está procurando por um formato acessível sem rotação, mais próximo ao nível de poder do Padrão, com uma variedade de decks e arquétipos para escolher”, disse a WotC.

As cartas suspensas de MTG Arena não são permanentes, enquanto as cartas banidas ficam permanentemente fora do jogo físico e digital. Todos os banimentos e suspensões do anúncio de Banidos & Restritos de agosto entraram em vigor imediatamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 03 de agosto.