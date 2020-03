Fetchlands de Magic: The Gathering serão reimpressas

Gavin Verhey, designer sênior de Magic: The Gathering, confirmou nesta semana que as fetchlands serão reimpressas.

Verhey foi desafiado por um usuário do Reddit, que disse que doaria 100 dólares para instituições de caridade se o designer respondesse sua pergunta sobre uma possível reimpressão das fetchlands de Magic. Aceitando o desafio, Verhey respondeu e essencialmente confirmou que a Wizards planeja, em algum momento, reimprimir as fetchlands.

“Como em tudo que fazemos, criar leva tempo”, Verhey explicou. “Muito tempo. Nossas coleções e produtos são feitos pensando em uma escala de anos. E por isso pode demorar um pouco para que as coisas apareçam. Planejamos reimprimir as fetchlands (ou Oráculo de Mul Daya, ou Force of Will, ou Mana Drain, ou Jace, ou…)? Com certeza. Posso garantir que vão aparecer em algum momento.”

Verhey também reconheceu que a equipe de design está ciente de que as fetchlands melhorariam o jogo dos formatos Commander e Eterno para os jogadores.

“Sabemos que os jogadores querem, não tem nada que nos impeça de fazer isso e, sinceramente, seríamos idiotas se não fizéssemos”, disse Verhey.

Os jogadores esperavam que o lançamento dos Mystery Boosters de Magic, em 13 de março, tivesse reimpressões das fetchlands. Não terá, mas pelo menos Verhey confirmou que em algum momento as fetchlands ganharão essas reimpressões.

A coleção física de Mystery Booster tem 1.694 cartas e mais 121 que podem ser holográficas, não encontradas nos pacotes de cartas avulsas (boosters).

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 5 de março.