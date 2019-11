Como mudar seu email e senha de MTG Arena

Uma falha de segurança na Wizards of the Coast obrigou os jogadores de Magic: The Gathering a mudarem suas senhas de MTG Arena.

Devido a um vazamento de dados recente que afetou mais de 400.000 jogadores de Magic Arena, é necessário que todos troquem suas senhas. É uma medida preventiva, mas, para muitos, virou uma complicação. A WotC deveria enviar a todos os jogadores de MTG Arena um link para alteração de senha. Mas muitos não receberam o email.

Uma fonte do vazamento disse que as informações obtidas incluíam o primeiro e último nome dos jogadores e seus endereços de email. As senhas também foram expostas, mas estavam criptografadas.

Veja tudo que precisa saber sobre a alteração de senha e email de sua conta de Magic Arena.

Mudar o email de MTG Arena

Muitos jogadores de Magic Arena não receberam o email porque o email conectado a suas contas não é mais válido. E mudar o email da conta não é algo que se pode fazer no jogo.

Para mudar o email, é preciso enviar um pedido oficial no site da WotC e seguir os passos:

Escolher “Perguntas gerais” no primeiro menu de seleção.

Escrever o email antigo e o nome de exibição de MTG Arena.

Digitar “Alterar email” no campo de Assunto.

Descrever por que precisa de um novo email e incluir um endereço de email válido na caixa de Descrição.

Ao completar esses passos, você deve receber uma mensagem da WotC em seu novo endereço de email com um link para validar e alterar sua senha de MTG Arena.

Mudar a senha de MTG Arena

O processo de mudar a senha de Magic Arena não exige preenchimento de nenhum formulário. Mas também não pode ser feito dentro do jogo. É preciso clicar neste link e digitar seu email para receber a mensagem com o link para mudar a senha.

Apenas endereços de email válidos conectados a contas de MTG Arena recebem o link de mudança de senha. Se o seu email não estiver mais ativo, ou você não tiver mais acesso a ele, precisa solicitar uma mudança de email seguindo os passos acima.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 25 de novembro.