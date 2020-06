Como assistir à stream de acesso antecipado da Coleção Básica 2021 de MTG Arena

Veja streamers testarem o novo meta do Padrão e do Histórico.

A Wizards of the Coast vai encher as contas de centenas de streamers no evento de Acesso Antecipado da Coleção Básica 2021 de MTG Arena.

Você pode ver um pouco de como o novo meta pode ficar no evento de Acesso Antecipado, que acontece do meio-dia BRT de 24 de junho às 10h BRT de 25 de junho. Depois do evento, MTG Arena deve ficar fora do ar para a atualização da coleção M21voltando ao ar entre as 14h e 15h BRT do mesmo dia.

Os streamers que participarem do evento de Acesso Antecipado de MTG Arena terão acesso completo a todas as cartas dos formatos Padrão e Histórico. Isso inclui as cartas de Jumpstart que serão adicionadas ao Histórico. Os streamers também podem competir no modo Limitado, e assim os jogadores podem ter uma ideia de como serão o pré-lançamento e os Drafts.

A coleção M21 contém um total de 274 cartas, incluindo o planeswalker Teferi como “rosto da coleção”. Entre as cartas da coleção estão 111 Comuns, 80 Incomuns, 53 Raras e 15 Míticas. Algumas são novas e uma boa parte é de reimpressões.

Há um total de seis planeswalkers na M21, cinco com um ciclo vertical de cartas em torno deles. Existe até um ciclo que homenageia os feiticeiros do passado de Teferi. E a carta promocional do Buy-a-Box é Rin and Seri, que pode ser desbloqueada em MTG Arena com um coringa.

O evento de Acesso Antecipado para streamers em MTG Arena começa ao meio-dia BRT de 24 de junho e termina às 10h BRT de 25 de junho.

