Campo dos Mortos é banida do formato Histórico de MTG Arena

A Wizards of the Coast baniu oficialmente a carta Campo dos Mortos do formato Histórico de MTG Arena.

O anúncio de Banidos & Restritos da segunda-feira, dia 24, contou com a remoção do Campo dos Mortos do formato Histórico por ser uma carta “poderosa” no meta, segundo Jay Parker, da equipe de Banidos & Restritos da WotC. A carta Rara podia criar um Zumbi Preto 2/2 toda vez que um terreno entrasse no campo de batalha se você já controlasse sete ou mais terrenos e aterrorizava diversos formatos de Magic desde seu lançamento, na Coleção Básica 2020.

Algumas adições recentes ao formato Histórico, como Cultivar, Explore (“Explorar”) e Hora da Promessa, criaram embates “extremamente polarizados” com Campo dos Mortos, e a equipe de Banidos & Restritos não consegue ver uma solução para esses problemas no futuro próximo.

“Acompanhando de perto o progresso desse deck, parece que a tendência é que não mude”, disse Parker.

Campo dos Mortos já tinha sido suspensa do Histórico, mas voltou logo antes do lançamento de Jumpstart e do retorno de Amonkhet porque haveria respostas possíveis para ela no meta. Mas as respostas acabaram não diminuindo muito o poder da carta, então, em vez de suspender Campo dos Mortos novamente, a equipe de Banidos & Restritos optou por bani-la de vez.

“Também sentimos que o Campo dos Mortos não vai ficar saudável no formato em um futuro próximo, então a suspensão seria a decisão errada”, disse Parker.

O banimento de Campo dos Mortos já está valendo a partir de 24 de agosto. Diversos grandes torneios do Histórico estão marcados para as próximas semanas, incluindo o 2020 Mythic Championship, em MTG Arena, e a carta não poderá mais ser usada em nenhum deles.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 24 de agosto.