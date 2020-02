Brinde de Ikoria: Terra de Colossos é “diferente de tudo que Magic já fez”

O próximo conjunto e expansão de Magic: The Gathering, Ikoria: Terra de Colossos, promete um presente aos jogadores. A Wizards Play Network, plataforma para lojas físicas de jogos de cartas, contou detalhes de um brinde “colossal” que viria em cada caixa de pacotes de cartas.

“Isso mesmo: toda caixa de Ikoria vem com um bônus colossal bem em cima”, disse a Wizards Play Network em seu site. “Vamos mostrar as cartas quando o lançamento estiver mais próximo, mas por enquanto basta saber que esse brinde é diferente de tudo que Magic já fez.”

Os brindes de caixa foram adicionados pela Wizards of the Coast a coleções anteriores de Magic e são simplesmente cartas seladas no topo dos pacotes (boosters). Já foram usadas antes, especialmente nos lançamentos da Oitava Edição, Nona Edição e Ultimate Masters.

Isso torna Ikoria: Terra de Colossos uma coleção única no Padrão, mesmo que ela tenha também as mesmas promoções de brindes que as anteriores.

Esse tipo de carta teve impacto significativo no competitivo nos últimos anos com cartas como Nexus of Fate e Kenrith, the Returned King, que podem ser usadas no Padrão. O brinde pode ser apenas uma carta, mas há indícios de que possa ser mais que isso.

A Wizards Play Network se refere ao brinde como algo “chique e brilhante” que tem “apelo aos colecionadores”. Depois de mencionar a possibilidade de troca da caixa, ainda menciona que o item adiciona “muito valor” à coleção.

É possível que a carta entre nas mecânicas de Ikoria, que, de acordo com a Wizards, teria um tema meio “crie seu próprio monstro”. As cartas também podem ser Comandantes de coleções passadas, aproveitando o lançamento do Commander 2020, que acontece junto com Ikoria.

Mais detalhes da nova coleção serão revelados quando o lançamento de Ikoria estiver mais próximo. A coleção completa será lançada em 24 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ferguson Mitchell no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.