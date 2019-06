As mudanças em Magic: The Gathering com o lançamento da coleção M20

É temporada de spoilers da Coleção Básica 2020 e a M20 vai trazer mudanças a Magic em julho.

Começando a temporada de spoilers da M20 com três cartas de Chandra planeswalker, Magic: The Gathering anunciou várias mudanças que virão com o lançamento da Coleção Básica 2020 no dia 12 de julho. A nova coleção do Padrão de Magic terá 20 terrenos básicos, 111 cartas Comuns, 80 Incomuns, 53 Raras e 16 Míticas, somando 280 cartas.

Com o lançamento da M20, Magic: The Gathering vai implementar a regra do London Mulligan. O novo sistema foi testado no MTG Arena durante o último torneio das Crônicas da Guerra da Centelha e dará mais controle aos jogadores em relação à mão com que começam. Depois de um teste bem-sucedido no Mythic Championship II, a Wizards of the Coast determinou que a regra do London Mulligan substituiria o sistema atual permanentemente depois do lançamento da Coleção Básica 2020.



Relacionado: Chandra será a única planeswalker com cartas de três raridades na Coleção Básica 2020 de Magic

Outras mudanças que virão com o lançamento da M20 incluem um evento de pré-lançamento na sexta-feira. Normalmente, o evento de pré-lançamento começa no sábado, e muitas lojas locais começam seu primeiro torneio à 0:01 local. O pré-lançamento da Coleção Básica 2020, porém, vai começar às 15h locais da sexta-feira, 5 de julho.



Além da mudança no pré-lançamento, a Open House de Magic: The Gathering que acontece nas lojas locais da rede da Wizards, a Wizards Play Network (WPN), nos dias 29 e 30 de junho, terá decks de planeswalker da M20 disponíveis para venda. Cada local tem permissão para vender um número limitado de decks prontos de planeswalker.



Diferentemente da Guerra da Centelha, que tinha dois decks de planeswalker, a Coleção Básica 2020 tem cinco. Um dos decks prontos deve ser de Chandra, o rosto da M20, mas os outros quatro (ainda) são um mistério.

A Wizards of the Coast também vai adicionar pacotes promocionais universais à M20. Esses pacotes especiais terão cartas (Guerra da Centelha) de planeswalker com arte alternativa japonesa e um monte de cartas promocionais Raras e holográficas.



Os fãs podem aumentar o estoque de holográficas com os pacotes promocionais e com os boosters normais também. Nos boosters da Guerra da Centelha, as chances de conseguir uma carta holográfica eram 1 em 65. Nos da M20, serão de 1 em 45.

A Coleção Básica 2020 de Magic: The Gathering será lançada digitalmente no MTG Arena e no Magic Online em 2 de julho. O pré-lançamento da M20 será em 5 e 6 de julho, e o lançamento oficial, 12 de julho.

Artigo publicado originalmente por Danny Forster em inglês no Dot Esports no dia 13 de junho.