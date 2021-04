Zilean será adicionado a Shurima em Legends of Runeterra: Guardiões dos Ancestrais

O primeiro dos três campeões a se juntar a Legends of Runeterra na próxima expansão, Guardiões dos Ancestrais, foi revelado hoje.

A Riot Games, em colaboração com a Mobalytics, apresentou Zilean, e ele trará sua habilidade de Bomba-relógio de League of Legends para o LoR.

Zilean é uma unidade campeã com 1/4 e custo dois com a habilidade Jogar que cria quatro bombas-relógio em seu deck. Depois, você prevê. Zilean atinge o nível dois ao ver você destruir duas bombas-relógio aliadas.

As bombas-relógio são Monumentos não colecionáveis ​​únicos que custam dois de mana para serem jogados. Eles avançam suas outras bombas-relógio em um e sacam um card para você. Após a contagem regressiva de um turno, a Bomba-relógio detona, causando um de dano a todas as unidades inimigas, e ao seu Nexus.

Depois de subir de nível, Zilean ganha + 1 / + 1 e mantém sua habilidade de Jogar de criação de bomba-relógio. Além disso, ele ganha uma nova habilidade que gera um valor imenso. No início de cada rodada, Zilean cria cópias Fugazes de cartas não Fugazes que ele viu você jogar no último turno.

Zilean combina bem com decks focados no controle do tabuleiro e combo devido a sua linha de estatísticas defensiva e sua habilidade de causar dano ao tabuleiro inimigo com bombas-relógio. Mas subir Zilean de nível pode ser uma tarefa árdua devido ao fato de que ele precisa estar no tabuleiro e ver a detonação da Bomba-relógio para obter crédito de aumento de nível.

Depois que Zilean sobe de nível, a capacidade de jogar várias cópias da mesma carta pode sobrecarregar os oponentes com valor, especialmente se você copiar várias bombas-relógio ou unidades que seu oponente continua tentando remover.

Se você deseja encontrar uma Bomba-relógio o mais rápido possível e não a encontra em suas previsões, você pode sempre pressionar “Pular” durante a Previsão para não colocar uma das três cartas no topo de seu baralho.

Além de Zilean, três outras cartas foram reveladas hoje: Alteração Temporal, Areias Videntes e Profetisa.

Alteração Temporal é um feitiço Raro Súbito de sete de mana que dá a um campeão aliado um fortalecimento temporário que dura por uma rodada e evita sua morte e concede a ele um + 3 / + 3 permanente em vez disso. Embora possa ser difícil encontrar um uso consistente desta carta em um deck real, Alteração Temporal é o Feitiço de Campeão de Zilean, então há uma boa chance de que ele possa encontrar uso adicional quando você já tiver um Zilean no tabuleiro.

Areias Videntes é um feitiço Raro Súbito de um de mana que prevê e dá a uma unidade inimiga -2 / -0 durante a rodada. No que diz respeito aos truques de combate, Areais Videntes é uma maneira útil de transformar qualquer combate a seu favor. Mas a sua utilidade de poder filtrar os seus saques graças ao Prever é a principal característica do card.

Profetisa é uma unidade comum de dois de mana com 1/4 e uma habilidade de invocação que concede aos seus campeões aliados e Monumentos um Escudo de Feitiço. A habilidade dela de conceder proteção aos Monumentos através do Escudo de Feitiço é única no jogo e a defesa fornecida os torna ainda mais difíceis de destruir do que já são.

Zilean se juntará à lista de campeões de Shurima quando LoR: Guardiões dos Ancestrais for lançado em 5 de maio.

