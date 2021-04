Zilean, Irelia e Malphite confirmados para a próxima expansão de Legends of Runeterra, Guardiões dos Ancestrais

A Riot Games revelou mais detalhes hoje em torno de Legends of Runeterra: Guardiões dos Ancestrais, a segunda expansão de três no conjunto Império dos Ascendentes. A próxima expansão está chegando no dia 5 de maio e trará 42 novas cartas ao jogo, sendo três delas campeãs.

A Riot também lançou um novo vídeo que apresenta os três campeões que se juntarão aos Guardiões dos Ancestrais: Zilean, Irelia e Malphite.

Runeterra está em caos! O Vazio ameaça invadir e os navios de guerra noxianos partiram rumo a Ionia.



Mude seu destino no dia 5 de maio em Guardiões dos Ancestrais! Revelaremos mais sobre o conteúdo da temporada nos próximos dias!



📲Baixe agora em: https://t.co/ftqJtlUF65 pic.twitter.com/SR4F9DFoM6 — Legends of Runeterra Brasil (@RuneterraBrasil) April 26, 2021

O vídeo mostra Zilean expondo conhecimento enquanto ocorre a invasão Noxiana de Ionia. Além dos campeões apresentados, Músicos de Batalha, do conjunto Império dos Ascendentes, e Capitão Farron, do conjunto Primordiais, ambos aparecem no vídeo.

Além de fornecer aos fãs de LoR um vídeo animado e arte conceitual, a Riot apresentou três cartas que fornecem teasers do que esperar da expansão futura. As três cartas são Lâmina, Lasquinha e Curador Mecanizado.

Lâmina é uma ficha 1/1 incolecionável de Ionia com um efeito único que se oblitera toda vez que sai do combate. Lasquinha é uma unidade comum de Targon de uma mana com 1/1 e uma habilidade que concede a ela um +2/+2 permanente, desde que você tenha invocado um Monumento em qualquer ponto do jogo. Curador Mecanizado é uma unidade comum de Shurima de dois de mana com 2/2 com a habilidade Jogar que avança em dois todas as contagens regressivas de seus aliados.

Lâmina está claramente vinculada a Irelia. O efeito de se obliterar é semelhante ao Efêmero, mas permite que a Lâmina persista no tabuleiro por mais turnos antes de ser usada para bloquear. Isso significa que Irelia tem uma boa chance de ser vinculada a uma invocação de fichas que combina bem com Músicos de Batalha.

Lasquinha mostra que Targon definitivamente receberá mais Monumentos, o que já aconteceu em Império dos Ascendentes na forma de Pico Pontestrelado. Isso significa que Malphite pode ser vinculado à Monumentos. Se for esse o caso, Malphite pode ter sinergia potencial com Taliyah, que tem encontrado dificuldades para encontrar qualquer base neste meta desde o enfraquecimento do Templo Velado.

Curador Mecanizado avança a mecânica de contagem regressiva, que pode ajudar Disco Solar Soterrado e quaisquer novos Monumentos que possam se juntar a LoR em Guardiões dos Ancestrais. A Riot também mencionou que Zilean e seus seguidores relacionados continuarão a desenvolver a mecânica do Prever. Embora a palavra-chave tenha sido introduzida em Império dos Ascendentes, era difícil construir um deck dedicado com cartas como Khahiri sem suportes suficientes.

Com Irelia, Malphite e Zilean incluídos neste conjunto, isso significa que Ionia, Targon e Shurima avançarão muito mais para a frente nesta expansão. Além disso, os fãs de LoR têm uma boa ideia dos campeões restantes que sairão no conjunto que segue Guardiões dos Ancestrais, Rise of the Underworlds (Ascensão dos Submundos), graças a um vazamento.

Além dos nomes nessa lista, também sabemos que Rek’Sai está na pauta devido às linhas de voz de Pyke mencionando a Escavadora do Vazio. Isso significa que os próximos três campeões que se juntarão a meses a partir de agora são provavelmente Pyke (Águas de Sentina), Ekko (Piltover e Zaun) e Rek’Sai (Shurima).

LoR: Guardiões dos Ancestrais será lançado em 5 de maio após a conclusão do terceiro Torneio Sazonal do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 26 de abril.