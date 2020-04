Vá fundo com 8 novos feitiços e seguidores de Águas de Sentina em Legends of Runeterra

A Riot levou as estratégias de trazer cards do deck em Legends of Runeterra a um nível totalmente novo com “Deep”, uma nova palavra-chave, junto com três seguidores e um novo feitiço para apoiar Nautilus.

O hype que levou aos novos lançamentos continuou esta noite com a revelação de Nautilus como um novo campeão na região de Águas de Sentina. Incluídos juntos com o campeão novo de LoR estão Dreg Dredgers, The Beast Below, Shipwreck Hoarder e Salvage para apoiar as novas mecânicas “Toss” e “Deep”.

Deep é uma nova palavra-chave de LoR que adiciona +3/+3 a uma unidade quando o baralho de um jogador tem 15 ou menos cards. Deixar seu deck com 15 ou menos cards exige a mecânica Toss, que foi revelada pela primeira vez com as revelações de Maokai.

Dreg Dredgers tem custo 1, 1/1 e usa Toss em três cards quando invocado. Em um deck desse estilo, esse item é obrigatório. Ele serve como bloqueador de danos durante o início do jogo e seu Toss combina bem com Maokai e Nautilus.

O segundo seguidor de LoR revelado ontem à noite foi The Beast Below, um 4/4 de custo 4 com Deep. Um custo 4 com 4/4 é sempre um card sólido, mas com o Deep, esse custo 4 pode facilmente se tornar um 7/7 durante o final do jogo.

Shipwreck Hoarder também tem a palavra-chave Deep e é um 7/5 de custo 7 com duas habilidades adicionais. Quando é invocado, o Shipwreck Hoarder usa Toss 2 e embaralha dois Treasures no baralho do controlador.

Treasures são feitiços gerados: Treasure Trove, Keelbreaker, and Platewyrm Egg. À primeira vista, todos os três feitiços do Tesouro parecem incrivelmente poderosos. Mas os jogadores não devem ignorar o fato de serem feitiços lentos, o que significa que eles pegam um turno e podem ser combatidos com Deny. Os feitiços gerados são aleatórios.

Treasure Trove cria cinco cards aleatórios na mão que são Fleeting e não têm custo. Keelbreaker causa cinco de dano a todas as unidades, e Platewyrm Egg invoca 3 Vicous Platewyrms. O monstro marinho Platewyrm é um 5/5 de custo 5 que tem Fearsome e Deep.

A carta final revelada hoje à noite foi Salvage, um feitiço de custo 4 que tem Burst. Salvage tem Toss 2 e faz comprar 2 cards quando é jogado. Comprar cards é excelente em qualquer deck, mas é excepcional em uma construção onde o objetivo é tirar cards do deck. E sua velocidade é Burst, o que o faz ser melhor ainda.

Os jogadores podem começar a criar novas builds com a chegada do lançamento de LoR em 28 de abril via PC e até 30 de abril para dispositivos móveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 26 de abril.