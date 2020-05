Tudo o que você precisa saber sobre a agenda de Legends of Runeterra e o que vem a seguir

A Riot tem grandes planos para o futuro do LoR.

A Riot Games mostrou hoje a agenda completa do que está por vir ao longo de 2020 em Legends of Runeterra, incluindo novos modos de jogo, um cronograma de lançamento de cartas e muito mais.

Um vídeo com o produtor executivo de LoR Jeff Jew e o diretor de design Andrew Yip revelou um amplo roteiro para 2020 para o novo jogo de cartas digital da Riot. Desde novos modos de jogo e eventos até melhorias na interface do usuário e um modo de espectador, aqui está tudo que chegará ao LoR em 2020.

Novos modos de jogo

A Riot está adicionando dois modos de jogo ao LoR: Manoplas e Laboratórios.

Manoplas

O modo Manoplas apresentará modos competitivos por tempo limitado usando regras exclusivas de construção de deck. As manoplas duram aproximadamente três a quatro dias, com trocas semanais sendo adicionadas à medida que mais formatos são introduzidos.

A primeira Manopla com regras padrão de construção de deck começará em 26 de junho com a Atualização 1.4. Uma segunda Manopla será adicionada à rotação logo depois, desafiando os jogadores a construir um deck com apenas uma cópia de cada carta.

Laboratórios

Os laboratórios são um modo de jogo alternativo que desafia jogadores casuais com medidas extremas, memes e brincadeiras. O primeiro laboratório será lançado em 8 de julho, apresentando campeões que normalmente estariam juntos com “ações e estratégias únicas e muita ação logo na primeira rodada”.

Eventos

Semelhante aos eventos apresentados em League of Legends e Teamfight Tactics, o primeiro evento no LoR será lançado em agosto. Os eventos duram um mês de cada vez, sem nenhuma programação oficial revelada ainda.

Os jogadores podem ganhar recompensas de tempo limitado apenas jogando por meio desses eventos, ou através de um passe de evento disponível na loja do LoR.

Cronograma de lançamento de cards e regiões

A equipe LoR estabeleceu um cronograma oficial para que os jogadores saibam quando esperar novos cards e regiões. A partir de agosto, novos cards serão lançados a cada dois meses e uma nova região a cada seis meses.

Novos cards adicionados ao LoR a cada dois meses.

Uma nova região a cada seis meses.

Os três lançamentos de conteúdo que incluem novos cards serão o foco de cada nova região.

Interface de Usuário e outras melhorias

Está planejada uma série de melhorias no LoR ao longo de 2020. Isso inclui atualizações para a montagem de decks que ocorrerá ainda este ano, além da opção de escolher a arte para uma caixa de deck.

A lista de melhorias na interface do usuário também apresenta perfis de jogadores, tabelas de classificação, modificações no estilo de cards, atualização dos PDLs do ranque Mestre, modo espectador e a opção de desafiar amigos.

Em desenvolvimento

Com a adição de um modo espectador chegando ao LoR em 2020, a equipe está desenvolvendo um caminho para torneios competitivos. Os jogadores não devem esperar grandes anúncios até o final do ano, semelhante ao caminho que a Riot seguiu com o TFT.

Um modo 1 jogador também está em desenvolvimento para LoR, fornecendo mais uma opção para os jogadores. Mais detalhes provavelmente serão divulgados ainda este ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de maio.