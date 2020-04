Tudo o que precisa saber sobre redefinições de ranqueadas e recompensas do beta de Legends of Runeterra

Com o grande anúncio de hoje para o lançamento de Legends of Runeterra, muitas mudanças e prêmios nos aguardam.

O lançamento de Legends of Runeterra envolve uma região totalmente nova e um lançamento móvel global oficial. Mas, além desses grandes lançamentos, as próximas recompensas e redefinições de ranqueadas estão a caminho dos jogadores que já participaram dos betas abertos e fechados.

Para aqueles que participaram da versão beta ou que se inscreveram durante o lançamento inicial, um Guardião Poro Aluado exclusivo pode ser reivindicado se você puder fazer login no LoR antes de 8 de maio. No dia seguinte é quando você deve esperar seu novo Guardião gratuito. Se você não o vir na sua conta após dois dias, entre em contato com o Suporte ao jogador da Riot.

Os jogadores que jogaram partidas ranqueadas também devem esperar recompensas e uma redefinição de suas classificações. A recompensa é um ícone exclusivo da temporada beta, baseado no ranking mais alto que você alcançou para comemorar sua primeira escalada durante o lançamento inicial do LoR.

Posteriormente, sua classificação será redefinida para a próxima temporada pós-lançamento, com base no quão longe você subiu durante a temporada beta:

Mestres caem 800 LP (oito divisões)

Diamante e Platina caem 750 LP (seis divisões + 50 LP)

Ouro e Prata caem 675 LP (seis divisões + 75 LP)

Bronze e Ferro serão redefinidas para a classificação mais baixa de Ferro IV

A próxima temporada pós-lançamento deverá durar cerca de dois meses, com outro conjunto de recompensas classificadas a serem reivindicadas após a conclusão. Mais detalhes com base na próxima temporada classificada virão durante a edição de lançamento das notas de atualização.

O LoR será lançado oficialmente em 30 de abril para PC e celular.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 04 de abril.