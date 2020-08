Trundle se junta à lista de campeões de Freljord em Legends of Runeterra

Trolle seus inimigos com o poder do gelo.

A temporada de spoilers de Legends of Runeterra: Chamado da Montanha não para mais. A Riot Games revelou hoje o Rei dos Trolls da região de Freljord que ajuda a fortalecer a mecânica de Contemplar.

Trundle é um campeão de custo 5 com 4/6 e a palavra-chave Regeneração e um efeito que adiciona um Pilar de Gelo à sua mão. Ele sobe de nível quando vê você invocar um Pilar de Gelo. O pilar em si é uma unidade de custo 8 com 0/8 um efeito que ocorre assim quando é jogado e durante a rodada inicial, esse efeito concede Vulnerável ao inimigo mais forte. Embora esse efeito semelhante ao de Sejuani pareça poderoso a cada rodada, o pilar em si tem Vulnerável, para que os inimigos possam interagir com ele para ter uma chance mais fácil de destruí-lo. O Pilar de Gelo também recarrega oito de sua mana depois de jogá-lo para que você não perca muito tempo ao jogá-lo para aumentar o nível de Trundle.

Trundle, depois de subir de nível, também tem custo 5 com + 1 / + 1 em seus atributos e a mesma palavra-chave e efeito, ao mesmo tempo em que ganha Sobrepujar. Ele também tem um novo efeito que acontece no ataque que concede a ele + 1 / + 0 sempre que ele ataca para cada carta de custo de oito ou mais que você contemplar.

Embora o próprio Trundle não seja uma carta de custo 8 que possa ajudar suas outras cartas com Contemplar, ele adiciona um card de oito de mana à sua mão. Isso permite que você tenha um gatilho de Contemplar garantido uma vez que você jogue ele por cinco de mana.

Os atributos de Trundle e a habilidade de Regeneração tornam-no uma unidade difícil de remover durante o combate, e isso permite que ele ajude a controlar o tabuleiro até você chegar à oitava pedra de mana, onde você pode jogar o pilar. Depois de ter seu Trundle subindo de nível com o Pilar de Gelo, será difícil para qualquer deck focado em combate contestar o tabuleiro. Isso ocorre porque sua unidade mais forte sempre terá seu poder minado pelo pilar e Trundle ficará cada vez mais forte cada vez que declarar um ataque.

O feitiço de campeão de Trundle, Terremoto Glacial, é outra carta para ajudar a ativar Contemplar, pois é outro feitiço de remoção em massa que pode destruir unidades com 3 de vida ou menos e reduzir a força das unidades que sobrevivem.

Trundle se juntará à lista de campeões quando LoR: Chamado da Montanha for oficialmente lançado para PC e dispositivos móveis em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 16 de agosto.