Todas as cartas conhecidas que vêm na expansão de Aphelios em Legends of Runeterra

A Riot revelou hoje os detalhes para o próximo evento e expansão a ser lançado no Legends of Runeterra. Embora Aphelios tenha sido inicialmente anunciado para entrar no jogo no início do mês passado, agora temos uma visão melhor das cartas de suporte que também o ajudarão.

Para os jogadores que desejam adicionar essas cartas à sua coleção, podem obter uma cópia gratuita de cada carta fazendo login todos os dias durante o evento Comemoração Lunar. Além das cópias gratuitas, eles também podem ser criados por seus meios usuais com Curingas, Fragmentos ou Moedas.

Aqui estão todas as cartas que foram reveladas para a Expansão de Campeão de Aphelios.

Aphelios

Fiel à sua identidade em League of Legends, Aphelios tem o texto mais longo do jogo e recompensa os jogadores que podem entender toda a sua mecânica. Aphelios tem cinco Armas Lunari diferentes, todas as quais são Feitiços Lentos de dois de mana, que podem ajudar a virar a maré da batalha a seu favor se você selecionar a melhor para cada situação.

As Armas Lunari de Aphelios entram e saem gradualmente após cada uso, o que significa que você precisa estar ciente das duas próximas Armas Lunari que pode escolher, pois cada uma tem um caminho específico para seguir. As Armas Lunari são as seguintes:

Calibrum: causa três de dano a um seguidor alvo. Fase Severum ou Gravitum.

Severum: Dê + 1 / + 2 e Roubo de Vida a um aliado nesta rodada. Fase Gravitum ou Infernum.

Gravitum: Atordoe um inimigo. Se for um seguidor, atordoe-o novamente na próxima rodada inicial. Fase Infernum ou Crescendum.

Infernum: Dê a um aliado + 2 / + 1 e Sobrepujar nesta rodada. Fase Crescendum ou Calibrum.

Crescendum: convocar um seguidor de custo dois de seu deck. Se tiver Anoitecer, ative-o. Phase Calibrum ou Severum.

O Voo

Imagem via Riot Games

A unidade de custo um mais recente de Targon é comparável ao Batedor Navori graças à sua palavra-chave Elusivo e atributos 2/1. Apesar de O Voo possuir atributos e palavras-chave incríveis para seu custo, a habilidade Golpe ao Nexus a faz perder um tempo notável sempre que executa com sucesso um ataque direto contra o Nexus inimigo.

Apesar dessa fraqueza ofensiva, O Voo também pode ser usado como uma unidade Elusiva defensiva contra unidades Elusivas inimigas como Zoe ou Teemo.

The Cloven Way

Esta nova unidade de cinco de mana é semelhante à Arma Lunari Gravitum de Aphelios, já que pode atordoar uma unidade inimiga se você lançá-la com sua Habilidade Anoitecer. Além disso, outro atordoamento acontece no turno seguinte se a unidade inimiga selecionada for um seguidor. Embora seus atributos e palavras-chave não sejam as melhores para seu custo, o efeito fornece controle nas fases posteriores do jogo.

The Cloven Way pode ser uma ferramenta dentro de um deck Yasuo-Targon, já que a região tem ganhado uma identidade de atordoamento com cartas como Leona, O Dividemente Infinito, Gravitum e Bolha do Soninho.

As Presas

Modelada como Severum, esta nova unidade de custo quatro com Roubo de Vida é outra carta que invoca unidades Celestiais especificamente mais baratas. Semelhante ao The Cloven Way, As Presas não tem grandes atributos para seu custo, mas pode ajudar a evitar o aggro devido à sua habilidade de trocar com unidades e restaurar sua Vida se atingir o inimigo em combate.

Além disso, As Presas podem aumentar um pouco seu tabuleiro com A Serpente ou ajudar a aumentar suas cartas caras a aparecerem mais cedo com Prata Lunar.

Sombras Celestes

Como um novo requisito de Contemplar, esta nova unidade de custo dois de Targon permitirá que a arma Crescendum de Aphelios seja uma escolha viável ao selecionar sua arma inicial. Isso se deve ao fato de que Sombras Celestes pode essencialmente reembolsar seu mana de feitiço depois de ser invocada graças a Aphelios contar como uma carta com Anoitecer.

O Templo Velado

O terceiro Monumento de Targon ajuda a vincular Aphelios como uma ameaça formidável, pois este monumento recompensa você por jogar várias cartas em um turno. Sempre que você conjura duas cartas no mesmo turno, seu mana mágico é reembolsado e você pode conceder ao seu aliado mais forte + 1 / + 1 em atributos de combate. Este fortalecimento de atributo é permanente e pode ajudar a aumentar a Vida de seu Aphelios para ajudar a mantê-lo vivo por mais tempo.

Embora não se saiba se o Templo Velado pode ser ativado várias vezes no mesmo turno, o novo Monumento será fundamental para ajudar Aphelios a ter sucesso.

Teste de Tensão

Como a primeira carta não-Targon desta expansão, o Teste de Tensão tem uma dupla finalidade interessante, permitindo que você remova Fugaz de suas cartas na mão ou compre uma carta com Fugaz quando descartada.

Para a função de remoção de Fugaz, isso combina bem com cartas de Piltover e Zaun e Águas de Sentina, já que ambas as regiões têm muitas habilidades que garantem cartas fugazes. Para o efeito de descarte, o Teste de Tensão permite que você retenha potencialmente a vantagem da carta em mãos após pagar os custos de descarte, se você puder jogar a carta recém-comprada.

Gula

Este novo feitiço de Ilhas das Sombras é semelhante a Vislumbre do Além, já que você pode sacrificar unidades em seu tabuleiro para novas oportunidades. Em vez de dar valor com a compra de cartas, Gula oferece uma cadeia de evolução semelhante a Criptas de Helia, que pode fornecer um ritmo poderoso.

Dádivas dos Trolls

Dádivas dos Trolls é uma parte de um ciclo de cartas que concede a uma unidade uma palavra-chave ou habilidades aprimoradas se a unidade já tiver essa palavra-chave. A regeneração é poderosa para o controle do tabuleiro porque dar às suas unidades a chance de se recuperar completamente pode dificultar a remoção dos oponentes.

Os fortalecimentos de atributos em unidades com Regeneração são poderosos por esse motivo específico, e Dádivas dos Trolls reforça essa ideia com um + 2 / + 2 que pode virar a maré das batalhas, causar mais dano e conceder mais vida para ser curado pela palavra-chave.

Punhos Pulsantes

Punhos Pulsantes é a outra carta do ciclo semelhante a Dádivas dos Trolls. Embora + 1 / + 0 em atributos de combate e ganho de Ataque Rápido possam ajudar a fazer um ataque que você está realizando a seu favor, a habilidade de ter Ataque Duplo em um Feitiço Súbito pode lhe dar imensas oportunidades de dano do nada, pois causar dano duplo com suas unidades muitas vezes pode encerrar o jogo.

Pandemônio Explosivo

Pandemônio Explosivo é caro para sua forma inicial, mas sua eficácia aumenta quanto mais você for capaz de ativar Saquear em um único jogo. Se seu oponente tiver alguns bloqueadores, você pode convocar Miquinhos Explosivos para desafiá-los e deixar suas outras unidades atingirem o Nexus do oponente e causar dano de efeito devido à sua habilidade Último Suspiro.

Garras Selvagens

Garras Selvagens é um novo feitiço de Golpear de Noxus que pode ser combinado com suas unidades com Sobrepujar, já que outros Feitiços baseados em Ataque contêm a batalha dentro do feitiço e não causam danos ao Nexus. Garras Selvagens muda isso, pois pode permitir que você cause aquele excesso de dano ao seu oponente se sua unidade for forte o suficiente.

Mas como custa cinco de mana, um Feitiço Lento, e só ganha bônus quando usado com unidades com Sobrepujar, será difícil usar esta carta de forma eficaz, pois o oponente terá tempo adequado para reagir.

Sopro Ardente

Semelhante ao Garras Selvagens, Sopro Ardente é uma versão Demaciana de um novo feitiço de Golpear. Ao contrário do Garras Selvagens, que tenta causar mais dano ao Nexus, Sopro Ardente visa o controle do tabuleiro, já que potencialmente remover duas unidades inimigas com sua Fúria permitirá que você não apenas destrua dois inimigos, mas também reforce sua unidade com Fúria com + 2 / + 2.

Além delas, mais algumas cartas foram reveladas, mesmo não fazendo parte das recompensas da Comemoração Lunar:

Reivindique todos essas cartas quando LoR: Comemoração Lunar for lançada amanhã com a atualização 2.1.0.

