Targon será a nova região na expansão de LoR, Chamado da Montanha

Targon está definida para ser a nova região em Legends of Runeterra para a próxima expansão Chamado da Montanha, a Riot Games anunciou hoje.

Um trailer foi lançado hoje que declarou Targon a nova região a chegar em LoR, junto com um roteiro para a próxima expansão Chamado da Montanha que contém três datas de lançamento.

Imagem via Riot Games

Programado para ser lançado em 26 de agosto, Chamado da Montanha conterá sete campeões de LoR, provavelmente cinco na região de Targon, e 82 cartas de não campeões. Uma segunda expansão será lançada em outubro, contendo mais três campeões e 37 outras cartas. O lançamento final de Chamado da Montanha acontecerá em dezembro, com outros três campeões e 37 cartas de não campeões.

A Riot anunciou anteriormente um roteiro de lançamento de cartas para LoR apresentando uma nova expansão a cada seis meses com cartas adicionais a cada dois meses entre as expansões. Com o Chamado da Montanha e a região de Targon revelados hoje, agora se sabe que cada conjunto conterá três expansões que são divididas ao longo de seis meses.

Com o lançamento de 26 de agosto da região de Targon, uma reinicialização das ranqueadas ocorrerá em LoR. Chamado da Montanha também trará novos modos e uma série de cosméticos de personalização, além de um total de 169 cartas distribuídas em três partes de expansão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 10 de agosto.