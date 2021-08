Sion será adicionado a Noxus em Além do Bandobosque em Legends of Runeterra

O Colosso Morto-vivo dará às estratégias de descarte uma vantagem no final do jogo.

O próximo conjunto de Legends of Runeterra, Além do Bandobosque, mostrou outro campeão revelado no trailer de revelação inicial. No Twitter e em colaboração com a Mobalytics, a Riot Games anunciou Sion, e este novo campeão de Noxus oferece à região estratégias de descarte e força para o final de jogo.

Sion é um campeão de sete de mana com 3/6, a palavra-chave Sobrepujar e uma habilidade que ocorre quando ele é descartado que concede ao seu aliado mais forte a palavra-chave Sobrepujar e o embaralha de volta em seu deck. Além disso, cada carta descartada no jogo aumenta o poder de Sion em + 1 / + 0, para um máximo de + 7 / + 0. Sion sobe de nível depois que você invoca ou descarta 35 de poder.

Depois que Sion obtém o nível dois, ele torna-se 10/6, retém sua habilidade que concede Sobrepujar ao seu aliado mais forte e embaralha Sion de volta em seu deck sempre que ele é descartado. Mas Sion agora ganha um poderoso Suspiro Final, que invoca uma unidade não colecionável Sion Reanimado: uma unidade 10/4 de sete de mana com Sobrepujar, Efêmero e uma habilidade potente que executa Mobilizar quando ele é invocado.

Além da revelação de Sion, a Riot também revelou Urro do Assassino, Belicista Ancestral, Desafiador Caído, Desafiador Reerguido, Cavaleiro Caído, Cavaleiro Reerguido, Alma Perdida, Revenã das Lâminas Gêmeas, Nobre Rebelde, Granadeiro Renascido, Sal e Suturas, Médico Sepulral e Armas dos Perdidos. A Senhora do Sangue foi mostrada separadamente durante a transmissão Top 32 do Asia Seasonal Tournament.

Além de ser o feitiço de campeão de Sion, Urro do Assassino é um Feitiço Comum de três de mana rápido que tem um custo de descarte necessário para jogá-lo. Após satisfazer o custo, o inimigo mais fraco é abatido.

O Belicista Ancestral é uma Unidade Rara de cinco de mana com 5/5, Sobrepujar, e um efeito que concede ao seu aliado mais forte + 2 / + 0 quando o Belicista Ancestral é descartado.

Desafiador Caído é uma unidade Rara de cinco de mana com 4/3, Sobrepujar e uma habilidade de invocação que concede a palavra-chave negativa “Não bloqueia” para o inimigo mais fraco. Desafiador Caído também cria um Desafiador Reerguido na mão como um efeito de Suspiro Final.

Desafiador Reerguido é uma unidade de três de mana com 6/3, Sobrepujar e Efêmero, e a mesma habilidade exata do Desafiador Caído que concede o texto “Não bloqueia” para o inimigo mais fraco.

Cavaleiro Caído é uma unidade comum de dois de mana com 3/1 e uma palavra-chave Assustador. Se descartado, eles criará um Cavaleiro Reerguido em sua mão. O Cavaleiro Reerguido é uma unidade não colecionável de dois de mana e 4/2 com Assustador.

Alma Perdida é uma unidade épica com 5/4 e uma habilidade que é desencadeada quando ele é invocados ou descartado e cria um Revenã das Lâminas Gêmeas em sua mão. Revenã das Lâminas Gêmeas é um Desafiador com 4/3 de quatro de mana com a habilidade Suspiro Final que cria uma Alma Perdida na mão.

Nobre Rebelde é uma unidade comum de três de mana com 3/2 e Sobrepujar que recebe um + 2 / + 1 permanente se você descartou três ou mais cartas durante o jogo.

Granadeiro Renascido é uma unidade comum de um de mana com 3/2 e a palavra-chave negativa Efêmero. Para jogar o Granadeiro Renascido, você deve descartar uma carta da sua mão. Se você descartar o Granadeiro Renascido, no entanto, eles será invocado.

Sal e Suturas é um feitiço raro de velocidade Focado de dois de mana que faz com que você descarte uma carta para invocar um Granadeiro Renascido e dê a ele + 2 / + 0 durante a rodada.

Médico Sepulcral é uma unidade comum de dois de manas com 2/2 e um efeito que é ativado quando jogado e exige que você descarte uma carta para sacar uma unidade de seu deck.

Armas dos Perdidos é um feitiço lento comum de oito de mana que causa três pontos de dano a uma unidade e invoca um Quebra-escudos Trifariano. Com base no texto, mesmo se a unidade alvo for removida por um feitiço, um Quebra-escudos Trifariano ainda é invocado. Trifarian Shieldbreaker é uma unidade 6/5 Assustador do conjunto Primordiais.

A Senhora do Sangue é uma unidade épica de quatro de mana com 2/4 e uma habilidade que é desencadeada sempre que você descarta uma unidade não-fugaz, o que cria uma cópia fugaz na mão.

Implicações no Meta

No atual meta do LoR, o descarte existe como uma forma de acelerar estratégias agressivas como Jinx/Draven, ou usado como um conduíte para decks de médio porte, como Draven/Ezreal com Remexer e Anime-se! Sion, e todos os seus seguidores por extensão, promove uma curva de mana mais alta e visa manter uma pressão implacável sem tentar ir no tudo ou nada como o aggro faz.

O próprio Sion é uma ameaça de médio porte que pode encerrar um jogo sozinho se os oponentes não estiverem prontos para lidar com sua versão de nível dois. Quando Sion sobe de nível, a ameaça de uma unidade de força 10 com Sobrepujar pronto para atacar a cada turno é incrivelmente imponente, e removê-lo dá a você outra chance de atacar com seu tabuleiro com outro golpe eficaz do Sion.

O melhor parceiro de Sion provavelmente fará com que ele fique com Draven, já que ele é uma forte unidade inicial em rodadas ofensivas e fornece o material de descarte mais eficaz na forma de seus machados.

Granadeiro Renascido é uma das sinergias de descarte mais fortes introduzidas na revelação. A habilidade de receber efetivamente uma unidade 3/2 de zero de mana, mesmo que seja efêmera, significa que você pode infligir queimadura efetiva contra o oponente. Mesmo que o próprio Sion se mostre inviável no meta competitivo, há uma boa chance de que Granadeiro Renascido possa encontrar um lugar nos decks hiperagressivos no estilo Draven/Jinx.

Alguns feitiços, como o Canhão Poro, permitem que você descarte na velocidade Súbito, o que significa que você pode invocar o granadeiro a uma velocidade que deixa seu oponente sem reação. Embora pareça ótimo ofensivamente, também pode ser usado como uma medida defensiva contra ataques abertos do oponente.

Médico Sepulcral pode ajudar a unir este arquétipo, já que você pode descartar a carta menos útil em sua mão para, com sorte, sacar uma unidade mais potente que se adapte melhor à sua curva de mana.

O Belicista Ancestral pode surpreender seus oponentes com dano extra de explosão. Eles não podem saber se ele está em sua mão ou se você tem a oportunidade de descartá-lo por dois de danos extras. Isso se torna mais eficaz quando combinado com cartas como Draven, já que ele pode aumentar seu poder com uma velocidade de Súbito.

Todas as unidades que podem gerar mais fichas, como Cavaleiro Caído, Desafiador Caído e Alma Perdida, permitem que você não apenas aumente constantemente seus custos de descarte futuro, mas também aumente o progresso com Sion.

Destas cartas, Desafiador Caído fornece um efeito único no jogo, com a habilidade de tornar uma unidade inimiga incapaz de bloquear. Este efeito negativo auxilia suas estratégias e torna os bloqueadores fracos adversários inúteis defensivamente.

Alma Perdida fornece uma cadeia infinita de unidades que não pode ser quebrada pela maioria dos meios convencionais. A menos que você descarte o Revenã das Lâminas Gêmeas, ou se você descartar ou seu oponente silenciar a sua ficha, você sempre terá uma unidade jogável que pode alimentar Sion e seus custos de descarte.

A Senhora do Sangue, embora tenha implicações interessantes no lado narrativo da história, também tem um efeito potente que ajuda Sion e as outras cartas apresentadas aqui. Embora suas estatísticas estejam muito abaixo da média de seu custo de mana, ela permite que você acelere a condição de subida de nível de Sion e lhe dá a chance de reter valor ao descartar cartas. Mesmo se você não conseguir jogar a carta descartada, isso permite que você dobre os efeitos que são desencadeados quando descartados, como Cavaleiro Caído e Alma Perdida.

Com a revelação de Sion como o sexto campeão, há apenas mais três revelações de campeão na temporada de revelações. Baseado na cinemática Além do Bandobosque, dois dos campeões que quase garantem seu lugar são Xerath e Ziggs. Isso deixa mais um campeão desconhecido. Com base em outra revelação que aconteceu durante o Torneio Sazonal anterior, isso pode levar ao anúncio de um potencial campeão de Águas de Sentina.

Sion se juntará à lista de campeões de Noxus quando LoR: Além do Bandobosque for lançado em 25 de agosto com 126 novas cartas, nove dos quais incluem campeões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 21 de agosto.