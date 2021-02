Sete novas cartas de Freljord e Lissandra chegando a Legends of Runeterra na expansão Império dos Ascendentes

A irmã última do trio de Ashe e Sejuani está finalmente preparada para chegar em Legends of Runeterra: Império dos Ascendentes.

Lissandra está chegando ao LoR, a Riot Games revelou hoje, e ela está trazendo mais sete cartas colecionáveis ​​para a região de Freljord: Supultamento, Túmulo Congelado, Estilhaço de Gelo, Inquisidor Draklorn, Ravina Arruinada, Três Irmãs e Resistência ao Frio.

Lissandra é uma unidade campeã de três de mana com 2/3, a palavra-chave Robusto e uma habilidade que invoca um Servo Congelado quando Lissandra é convocada. Lissandra sobe de nível quando você invoca dois ou mais aliados que custam oito ou mais. Quando ela sobe de nível, ela cria um Observador na mão.

Quando Lissandra atinge o nível dois, ela ganha + 1 / + 1, retém sua habilidade de invocação e sua palavra-chave Robusto, e recebe uma nova habilidade de Início de Rodada que cria um Estilhaço de Gelo Fugaz na mão que custa zero mana. Além disso, enquanto ela está no tabuleiro, seu Nexus se torna Robusto, uma habilidade única que é totalmente nova para ela.

O Observador que Lissandra adiciona à sua mão quando ela sobe de nível é uma unidade de 17 de mana gigantesca com 11/17 e uma habilidade poderosa que oblitera todo o deck do inimigo sempre que ele declara um ataque. Para que o Observador seja jogado fora das habilidades de redução de custo de mana de cartas como Topo do Targon ou Rugido Revigorante, você precisa invocar quatro aliados que custam oito ou mais de mana neste jogo. Depois de realizar essa tarefa gigantesca, o Observador reduzirá seu próprio custo a zero.

Como Lissandra não precisa estar no tabuleiro e testemunhar a invocação de dois aliados caros para subir de nível, você sempre pode jogá-la após esse evento para garantir um Observador grátis na mão.

Sepultamento é um feitiço Rápido Raro de cinco de mana que oblitera uma unidade e invoca um Túmulo Congelado em seu lugar. Túmulo Congelado é um Monumento com uma habilidade de Contagem 2 que invoca uma cópia exata da unidade obliterada após tempo suficiente ter passado.

Servo Congelado é um Monumento comum de um de mana com uma contagem regressiva de oito que invoca um Servo Praeglacius assim que o cronômetro chega a zero. Servo Praeglacius é uma unidade 8/8 de oito de mana com a palavra-chave Sobrepujar.

Estilhaço de Gelo, além de ser uma carta que a Lissandra no nível dois pode criar gratuitamente, é um feitiço comum rápido de três de mana que causa um de dano a tudo. Isso significa que as unidades e o Nexus em ambos os lados do tabuleiro sofrerão danos.

O Inquisidor Draklorn é uma unidade épica de 5 de mana com 4/5 e uma habilidade de invocação que invoca um Servo Congelado. Quando a rodada terminar, se a contagem regressiva em qualquer um de seus Servos Congelados for quatro ou menos, o Inquisidor Draklorn avançará seu cronômetro para zero, acordando todos os Servos Praeglacius instantaneamente.

Ravina Arruinada é um Monumento Raro de quatro de mana que cura seu Nexus em quatro quando invocado. Além disso, tem uma contagem regressiva de um onde causará dois danos a tudo. Semelhante ao Estilhaço de Gelo, inclui Nexus e unidades.

Três Irmãs é um feitiço Raro Súbito de um de mana que cria um Lanpejo Congelado, Fúria do Norte ou Sepultamento nas mãos. Resistência ao Frio é um feitiço Súbito de cinco de mana comum que dá a você uma gema de mana vazia e concede a um aliado um + 0 / + 2 permanente.

Este ciclo de Freljord tem uma boa sinergia com a Taliyah recentemente revelada, junto com o mais novo conjunto de cartas focadas em Monumentos de Shurima.

Lissandra, Inquisidor Draklorn e Servo Congelado são cartas que podem conjurar Servos Praeglacius depois de passar tempo suficiente. Se você sacrificar tempo inicial o suficiente e conseguir a curva perfeita, você pode jogar Servo Congelado no primeiro turno, Futuro Promissor no turno três, e então Taliyah no turno cinco, despertando dois Servos Praeglaecius no turno seguinte.

A própria Lissandra é uma ameaça, pois ela pode ajudar a adicionar mais Servos ao seu tabuleiro enquanto atrapalha o jogo com sua palavra-chave defensiva e boa quantidade de Vida. Embora as estatísticas de combate de Lissandra estejam abaixo da média para seu custo, sua habilidade de subir de nível colocará o oponente em um cronômetro. Ela pode proteger seu Nexus dos constantes Estilhaços de Gelo que ela pode permitir que você lance em cada turno e o Observador que ela cria ficará em sua mão, esperando para obliterar o deck do oponente e terminar o jogo na hora.

Além de invocar outro Monumento de Servo, o Inquisidor Draklorn pode ajudá-lo a recuperar qualquer tempo perdido que você gastou invocando Servos Congelados, já que ele essencialmente divide pela metade o tempo que você precisa esperar para o Servo Praeglacius despertar.

Além de ser o feitiço de campeão de Lissandra, Sepultar é comparável à Ampulheta Ancestral recentemente revelada. A principal diferença entre os dois é que o Sepultar tem utilidade ofensiva e pode remover temporariamente ameaças inimigas por alguns turnos. Além disso, você pode potencialmente remover a Tumba Congelada com cartas como Naturalista do Deserto e Aquele que Encara.

Ravina Arruinada é semelhante à antiga Avalanche que costumava causar dois de dano a tudo além das unidades. Os quatro de cura que ele fornece ajudarão a travar o jogo e o efeito semelhante a uma Avalanche aparecerá no turno seguinte, o que significa que você pode punir tabuleiros oponentes que estão tentando se desenvolver contra você.

Três Irmãs fazem referência ao vínculo entre Ashe, Sejuani e Lissandra, dando a você a capacidade de adicionar um de seus feitiços de campeão à sua mão. Embora a carta fornecida seja Fugaz, a versatilidade desta carta pode reduzir o poder do inimigo (por meio do Lampejo Congelado de Ashe), fortalecer temporariamente seu aliado (com a Fúria do Norte de Sejuani) ou desativar temporariamente uma ameaça inimiga com o potencial de salvar um aliado (com o Sepultamento de Lissandra).

Embora não se saiba se você pode lançar Resistência ao Frio sem uma unidade no tabuleiro, esta nova carta súbita é uma opção alternativa ao popular Catalisador de Aeons de Freljord para aumentar as gemas de mana. Em vez de curar seu Nexus, você pode adicionar mais vida a uma de suas unidades. Isso combina bem com unidades-chave fracas como Pedras Destinadas ou aliados com a palavra-chave Regeneração.

Você pode exercer o poder do gelo verdadeiro quando Lissandra for adicionada ao LoR: Império dos Ascendentes em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 23 de fevereiro.