Senna deve se juntar a Legends of Runeterra na expansão Além do Bandobosque

Senna é a quarta campeã chegando Legends of Runeterra no próximo conjunto do jogo, Além do Bandobosque, e ela está quebrando as regras convencionais do jogo abertamente.

Senna é uma campeã de cinco de mana das Ilhas das Sombras com 4/4, a palavra-chave Ataque Rápido e uma habilidade que gera Escuridão quando é invocada ou ataca se você ainda não tiver o feitiço. Escuridão é um feitiço lento de três de mana não colecionável que causa dois pontos de dano a uma unidade inimiga.

Além disso, ela tem uma habilidade de aura que quebra os limites das regras de LoR. Enquanto Senna estiver no tabuleiro, qualquer feitiço de velocidade lento que cause dano ou abata unidades torna-se de velocidade rápida. Senna sobe de nível quando ela vê você abater três unidades com feitiços ou se um Lucian aliado morreu.

Quando Senna atinge seu segundo nível, ela ganha + 1 / + 1 e retém todas as habilidades anteriores. E quando você controla Senna enquanto ela está no nível dois, todos os seus feitiços que causam dano ou abatem unidades têm seu custo de mana reduzido em um, além de terem sua velocidade acelerada para rápido.

Imagem via Riot Games

Além da revelação de Senna, outras cartas como Sombra da Alvorada, Sentinela Demaciana, Sentinela Buhru, Sentinela Solari, Escuridão Perfurante, Vigilante das Ilhas, Guardiões da Névoa, Sentinela Ixtalense e Dess e Ada também foram mostradas.

Sombra da Alvorada, o feitiço de campeão de Senna, é um feitiço lento de sete de mana das Ilhas das Sombras que abate uma unidade inimiga e dá a todos os inimigos um enfraquecimento de -2 / -0 durante a rodada.

Escuridão Perfurante é um feitiço lento comum de seis de mana das Ilhas das Sombras que drena cinco de uma unidade.

Sentinela Demaciana é uma unidade comum de um de mana das Ilhas das Sombras com 1/2, a palavra-chave Assustador e uma habilidade que é desencadeada na primeira vez que você abate uma unidade com um feitiço, concedendo + 2 / + 1 permanentemente a Sentinela Demaciana.

Sentinela Buhru é uma unidade comum de três de mana das Ilhas das Sombras com 3/3 e a mesma habilidade de Sentinela Demaciana, o que dá a ele um aumento de estatísticas de + 2 / + 1 na primeira vez que ele vê você abater uma unidade com um feitiço.

Sentinela Solari é uma unidade comum de três de mana das Ilhas das Sombras com 3/2 e uma habilidade semelhante à Acólito Bulboscuro anteriomente revelado, que faz com que ela gere uma Escuridão quando invocada se você ainda não tiver uma.

O Vigilante das Ilhas é uma unidade rara de quatro de mana das Ilhas das Sombras com 2/4 e uma habilidade de aura que é ativada uma vez a cada rodada. A primeira vez que você abate uma unidade com um feitiço, dois de dano são causados ​​ao Nexus inimigo.

Os Guardiões da Névoa são uma unidade rara de cinco de mana com 3/4 das Ilhas das Sombras que invoca um Espectro da Névoa Efêmero na primeira vez que você abate uma unidade com um feitiço a cada rodada.

Sentinela Ixtalense é uma unidade rara de seis de mana das Ilhas das Sombras com 4/5, a palavra-chave Roubo de Vida e uma habilidade de invocação que cria uma Escuridão em sua mão, se você ainda não tiver uma. Além disso, na próxima Escuridão que você jogar na mesma rodada em que ela foi invocada, uma cópia exata será lançada e terá como alvo o Nexus inimigo.

Dess e Ada, que apareceu no romance visual Sentinelas da Luz em League of Legends, é uma unidade épica de 8 de mana com 7/6 das Ilhas das Sombras e com uma habilidade que cria uma Escuridão ao invocar se você ainda não tiver uma. E semelhante ao Sentinela Ixtalense, ele fortalecerá a próxima Escuridão que você lançar nesta rodada, fazendo com que custe zero e cause dois de dano a todos os inimigos.

Catálogo de Arrependimentos é um Monumento épico das Ilhas das Sombras de quatro de mana que possui uma habilidade de início de rodada que cria uma cópia fugaz de um feitiço não-fugaz que você lançou na última rodada da mão.

Implicações no Meta

Contrastando com a revelação de Veigar, que usa a Escuridão para aumentar seu dano com a ajuda de Bandópolis, Senna fornece utilidade para o feitiço não colecionável com a ajuda das Ilhas das Sombras. A própria Senna quebra uma convenção fundamental do jogo ao alterar a velocidade de seus feitiços de lenta para rápida. Essa habilidade permite que ela faça o oponente se preocupar com respostas que nunca existiram na história do LoR. Mesmo ataques abertos podem ser punidos com feitiços lentos graças a Senna.

Comparada com todas as outras cartas que geram Escuridão, Senna é aquela que pode realizar essa ação mais de uma vez no mesmo tabuleiro graças à sua habilidade de ataque. Embora Veigar possa gerar Escuridão no início de cada rodada, isso só pode ser alcançado quando ele atinge seu segundo nível.

É mais provável que Senna encontre jogo com Bandópolis e Veigar, já que essa região possui mais ativadores da Escuridão. Mas, graças à aura de aceleração de Senna, há uma pequena chance de ela encontrar um jogo independente de Veigar em regiões como Piltover e Zaun como uma ferramenta de controle para ajudar a aumentar a potência de seus feitiços lentos.

Apesar de ser um feitiço lento, Sombra da Alvorada provavelmente encontrará o jogo como sua forma de feitiço de campeão. Isso efetivamente significa que a habilidade de Senna o tornará uma Vingança melhor na maioria das circunstâncias.

Os seguidores de Senna podem ser divididos em duas categorias: aqueles que geram Escuridão e podem alterá-la potencialmente e aqueles que se fortalecem após ver unidades serem abatidas por feitiços.

Sentinela Demaciana é comparável ao Ceifeiro Baccai de Shurima, que pode se fortalecer, mas até um limite superior. Enquanto a Sentinela só pode se tornar um 3/3, ser capaz de fazer isso com um de mana pode fazer os oponentes gastarem quantidades desproporcionais de remoção para evitar que isso aconteça.

Embora a Sentinela Demaciana provavelmente encontre um lar com Senna, há uma boa chance de que ela consiga ser usada fora de estratégias baseadas na Escuridão.

Sentinela Buhru é exatamente o mesmo que Sentinela Demaciana, exceto que ele tem suas estatísticas e mana aumentadas para 3/3 e três, respectivamente. Os jogadores têm a liberdade de misturar e combinar a quantidade desses dois Sentinelas que desejam em seus decks para ultrapassar o oponente mais cedo.

Escuridão Perfurante é um feitiço de controle de valor alto que pode remover uma forte ameaça enquanto cura você em cinco. Mesmo que a velocidade lenta seja debilitante para sua viabilidade, o efeito de aceleração de Senna dá a Escuridão Perfurante uma boa chance de ser usado.

Sentinela Solari é menos impressionante quando comparada a Acólito Bulboscuro, pois ela requer um de mana extra para ser jogada, o que é muito importante quando se confia em habilidades de criação de cartas como a dela. Apesar dessa fraqueza, é mais provável que ela encontre um jogo para melhorar a consistência em que você pode encontrar Escuridão.

Sentinela Ixtalense pode fortalecer sua Escuridão de uma forma valiosa, permitindo que sua Escuridão queime o oponente enquanto remove uma de suas unidades ameaçadoras. Fora de sua habilidade útil, seu Roubo de Vida pode dar aos decks de controle das Ilhas das Sombras uma chance de se estabilizar. Na rara circunstância em que você controla o Líder Supremo Veigar e Sentinela Ixtalense e usa a Escuridão para alvejar o Nexus inimigo, você efetivamente lançará duas vezes, causando o dobro de dano.

Dess e Ada, embora cara, concede a você acesso a uma Escuridão que pode limpar grandes tabuleiros inimigos. Se você conseguir sobreviver até a rodada oito contra um deck agressivo ou de médio porte, esses Sentinelas de Piltover podem virar o jogo a seu favor, já que a Escuridão que eles geram é gratuita.

Os Guardiões da Névoa e o Vigilante das Ilhas fornecem habilidades interessantes para decks de controle que visam se concentrar mais puramente em abater oponentes. Os Guardiões da Névoa fornecem um Espectro da Névoa efêmero que você pode usar para se defender do oponente ou atacá-lo. Vigilante das Ilhas fornece queima direta que pode aumentar com o tempo. Apesar dessas cartas interessantes, seus custos caros e totais de Vida abaixo da média para seu mana dificultarão o sucesso de qualquer uma das cartas.

Catálogo de Arrependimentos, que é comparável ao segundo nível de Zilean, é uma carta intrigante que pode beneficiar decks no estilo Senna, mas também decks de controle das Ilhas das Sombras que se concentram em feitiços. A lista de exemplos mais imediata que se beneficia disso é Go Hard, já que ser capaz de jogar vários Go Hards para chegar ao Pack Your Bags mais rápido pode ganhar o jogo em uma taxa muito mais consistente.

Senna se juntará à lista de campeões das Ilhas das Sombras quando LoR: Além do Bandobosque for ao ar em 25 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 19 de agosto.