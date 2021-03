Seis cartas de Noxus da expansão Império dos Ascendentes de Legends of Runeterra reveladas durante o Torneio Sazonal

Durante o segundo Torneio Sazonal do Sudeste Asiático ontem, a Riot Games revelou o próximo conjunto de spoilers de cartas da próxima expansão de Legends of Runeterra, Império dos Ascendentes.

As seis cartas de Noxus são:

Sigil of Malice

Thorn of the Rose

Bloody Business

Whispered Words

Black Rose Spy

Mimic

Sigil of Malice é um feitiço comum rápido de quatro de mana que causa dois de dano a qualquer coisa. O custo de mana para este feitiço é reduzido para um se você ativou Reputação mais cedo durante o jogo.

Thorn of the Rose é uma unidade 5/1 de três de mana comum que cria Guile em sua mão quando invocada. Guile é o feitiço Lento de um de mana Primordial que atordoa um inimigo a sua escolha.

Bloody Business é um feitiço comum rápido de quatro de mana que faz uma unidade aliada com cinco ou mais de Poder Golpear um inimigo a sua escolha.

Whispered Words é um feitiço Súbito Raro de quatro de mana que compra duas cartas para você. Se você ativou seus requisitos de Reputação, seu custo de mana se torna dois.

Black Rose Spy é uma unidade épica de dois de mana com 3/2 e uma habilidade de invocação que é ativada se você obtiver Reputação nesta rodada. Ao ser invocado, Spy se transforma em uma cópia exata da unidade aliada mais forte que Golpeou esta rodada, seja ela um seguidor ou um campeão.

Mimic é um feitiço Raro de três de mana que possui uma habilidade única que faz com que você selecione um Feitiço que esteja em sua mão ou na pilha e, em seguida, você ganhe uma cópia Fugaz dessa carta em sua mão. O custo de Mimic é reduzido a um se Reputação for acionada com sucesso.

Efeitos no Meta

Sigil of Malice pode ser comparado com Disparo Místico de Piltover e Zaun. Embora o Disparo Místico seja melhor devido ao seu baixo custo de mana original, se você puder alcançar Reputação, Sigil of Malice se tornará a melhor carta devido ao desconto de três de mana.

De todas as cartas reveladas nos últimos dias, Bloody Business pode ajudá-lo a alcançar Reputação enquanto mantém o controle do tabuleiro em uma velocidade confiável. Como você gasta apenas quatro de mana para atacar um inimigo, normalmente você pode remover a maioria das ameaças durante os estágios iniciais do jogo. Devido ao seu custo mais barato e velocidade de feitiço mais rápida, você pode usá-lo em resposta a uma carta poderosa de um oponente para obter uma vantagem.

Enquanto seu oponente pode interagir com sua unidade, reduzindo seu poder para menos de cinco ou destruindo-a completamente, Bloody Business serve como uma remoção ainda mais potente para Noxus.

Whispered Words é a primeira carta da região que permite comprar cartas sem um custo de descarte associado a ela. De maneira semelhante ao Recuperação, Whispered Words podem ser conjuradas por quatro de mana para comprar duas cards de seu deck.

A principal diferença entre as duas que faz com que a nova carta se destaque é que Whispered Words podem reduzir seu custo em dois se você atingir Reputação, tornando-a uma compra de carta eficiente em mana.

Black Rose Spy tem uma habilidade de transformação peculiar que pode se transformar em um de seus aliados mesmo depois dele deixar o tabuleiro. Como Spy rastreia cada ataque individualmente e se transforma em sua unidade de batalha mais forte, você pode potencialmente obter duplicatas de seus campeões fortes.

Embora a transformação em cartas com fortes efeitos de invocação pareça atraente, a transformação em cartas com habilidades que são desencadeadas quando invocadas não as ativará. Isso significa que se Black Rose Spy se tornar um Guardião Avarosiano ou uma Avaliadora Trifariana, você não receberá o aumento de atributos para seu deck ou compra de cartas, respectivamente.

Neste conjunto de cartas reveladas, Mimic tem as aplicações mais interessantes e que vão testar suas habilidades para ter sucesso com ela. Como Mimic pode copiar magias na pilha, você pode copiar magias lentas ou rápidas do inimigo e usar seu poder contra ele, como Negar ou Nananinanão!. Além disso, Mimic pode ser usado com seus feitiços Súbitos que você tem em sua mão, ou duplicar cartas de dano potencial para oportunidades letais de surpresa contra seu oponente.

Experimente estas cartas e muito mais quando LoR: Império dos Ascendentes for lançado em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 28 de fevereiro.