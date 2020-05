Riot revela novos cards de Legends of Runeterra e agenda de lançamentos regionais

A Riot Games apresentou hoje uma agenda para Legends of Runeterra que descreve quando novos cards e regiões serão adicionadas ao jogo.

A equipe do LoR havia mencionado anteriormente que novas regiões seriam adicionadas para manter o meta emocionante, incluindo novos cards e campeões. A agenda de hoje inclui novos cards sendo adicionados a cada dois meses e uma nova região a cada seis, a partir de agosto.

Manter o meta atualizado em um jogo de cartas digital é um grande desafio, seja por meio do balanceamento ou pela adição de conjuntos de cards. Durante a versão beta aberta do LoR, a Riot estabeleceu um sólido cronograma de balanceamentos, com cards sendo fortalecidos e enfraquecidos uma vez por mês. E agora existe uma programação para saber quando novos cards e regiões serão adicionadas ao jogo.

“Nós já dissemos antes que cada conjunto irá adicionar uma nova região, além de mais cards e campeões de regiões existentes”, disse a equipe de LoR. “Mas também procuramos maneiras de tornar esse conteúdo ainda mais impactante e manter o meta evoluindo à medida que novos cards entram em cena. Nosso objetivo é liberar mais cards, com mais frequência, criando ondas consecutivas de novas mecânicas e campeões.”

A Riot não revelou o número de campeões e cards sendo adicionados a cada dois meses ainda. Também não houve menção de uma rotação nos planos para LoR. Mas o lançamento de novos cards a cada dois meses e uma região a cada seis, é um começo sólido.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de maio.