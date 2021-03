Riot revela 8 cartas de Shurima relacionadas a Sivir para a expansão Império dos Ascendentes de Legends of Runeterra

Logo após a revelação de Sivir para a próxima expansão de Legends of Runeterra, Império dos Ascendentes, a Riot Games revelou mais cartas para ajudar os decks no estilo de Sivir a encontrarem sucesso.

A Riot, em parceria com a Mobalytics, mostrou oito novas cartas colecionáveis ​​da região de Shurima:

Ricochete

Lâmina Bumerangue

Dia do Pagamento

Sacrário Interior

Areias Despertas

Tumba Arenosa

Trituradora Impiedosa

Exploradora das Ruínas

Ricochete é um feitiço comum lento de seis de mana que causa um de dano a um inimigo aleatório ou Nexus cinco vezes. O custo deste feitiço pode ser reduzido para três se você ativou Reputação.

Captura via Riot Games

Lâmina Bumerangue é um feitiço lento Raro de sete de mana que faz com que um de seus aliados golpeie simultaneamente o inimigo mais forte e o mais fraco.

Dia do Pagamento é um feitiço Focado de dois de mana comum que cria uma Descoberta de Sorte em sua mão.

Sacrário Interior é um Monumento Comum de três de mana com uma contagem regressiva de um que fornecerá a você duas Descobertas de Sorte quando o cronômetro terminar. O custo do Sacrário Interior pode ser reduzido a zero se você atender aos requisitos de Reputação no início do jogo.

Descoberta de Sorte é um feitiço Fugaz Focado de zero de mana que seleciona um aliado para receber um entre três bônus ou efeitos aleatórios. Aqui está a lista dos efeitos que sua unidade pode receber:

Escudo de Feitiço

Assustador

Desafiador

Ataque Rápido

Robusto

Sobrepujar

+ 2 / + 0

+ 1 / + 1

+ 0 / + 2

Areias Despertas é um feitiço lento comum de dois de mana que invoca um Combatente de Arenito.

Tumba Arenosa é um Monumento Raro de cinco de mana que invoca um Combatente de Arenito sempre que você declara um ataque com suas unidades.

Combatente de Arenito é uma unidade 5/2 de dois de mana com Efêmero, o que significa que eles causam grande dano antes de desaparecerem após golpearem ou quando a rodada terminar.

Trituradora Impiedosa é uma unidade comum de quatro de mana com 6/3 e uma habilidade de Reputação que pode reduzir o seu custo para dois se você realizar quatro ataques com unidades que tenham cinco ou mais de Poder.

Exploradora das Ruínas é uma unidade comum de cinco de mana com uma 6/4 e as palavras-chave Sobrepujar e Escudo de Feitiços.

Efeitos no Meta

Comparável a Chuva de Disparos, Ricochete pode fornecer uma possível eliminação de muitas unidades fracas no tabuleiro ou atingir diretamente no Nexus inimigo se o tabuleiro estiver vazio. Enquanto Ricochete pode ter dificuldade em encontrar um lugar na maioria dos decks, há uma chance de que ele ainda seja jogado, já que é o feitiço de campeão de Sivir.

Lâmina Bumerangue não pode servir apenas como um feitiço que fornece controle do tabuleiro, mas também como uma carta que pode ativar sozinha metade dos requisitos necessários para alcançar Reputação se você tiver como alvo uma unidade poderosa. A fraqueza flagrante de Lâmina Bumerangue é que seu oponente pode remover seu aliado selecionado com magias de remoção, o que pode fazer você desperdiçar uma tonelada de mana se a carta não resolver com sucesso.

Dia do pagamento e Sacrário Interior são cartas potentes que podem fortalecer suas unidades de maneiras únicas, dependendo de quando você as conjura. Visto que Sacrário Interior fornece a você Descoberta de Sorte no turno imediatamente após você jogá-lo, você pode invocar o Monumento um turno antes que você planeje jogar uma unidade que gostaria de Fortalecimentos.

Como Dia do Pagamento é um feitiço Focado, você pode jogá-lo antes de atacar para ganhar um aumento de uma palavra-chave ofensiva ou usá-lo em resposta à convocação de um oponente para uma potencial mecânica defensiva como Robusto ou Escudo de Feitiço. Descoberta de Sorte também tem uma sinergia poderosa com o segundo nível de Sivir, já que ela pode espalhar as palavras-chave enquanto ataca.

Areias Despertas e Tumba Arenosa são duas cartas que podem invocar Combatentes de Arenito, que podem ajudá-lo em combate e ajudar a ativar sua Reputação. Além de ajudá-lo a alcançar habilidades que exigem várias invocações ou ataques poderosos, os Combatentes de Arenito também podem ajudar a aumentar o nível de Hecarim ou auxiliar na eficácia do Carruagem de Tubarões.

Trituradora Impiedosa é uma carta difícil de avaliar, já que com quatro de mana seus atributos são abaixo da média. Mas se ela for jogada por seu custo de Reputação, ela vale muito mais do que seu custo de mana. A principal desvantagem de julgá-la por sua habilidade de Reputação é que é impossível acertar quatro ataques com cinco ou mais de força na curva dois de mana.

Comparável a Darius, Exploradora das Ruínas é uma unidade eficiente e agressiva graças a sua palavra-chave Sobrepujar e Escudo de Feitiço por apenas cinco de mana. Embora não haja nada de especial sobre ela, as palavras-chave simples que a acompanham podem tornar uma tarefa difícil para qualquer oponente remover o a Exploradora das Ruínas. Graças a esses fatores, ela serve como boa finalizadora para decks agressivos ou outra ameaça considerável para os midrange.

Experimente estas cartas e muito mais quando LoR: Império dos Ascendentes for lançado em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.