Riot lança estatísticas oficiais do meta para decks notáveis ​​de Legends of Runeterra

Em um esforço para dar aos jogadores mais conhecimento por trás das razões para certas atualizações, a Riot começará a lançar dados sobre o meta periodicamente do Legends of Runeterra. Além de fornecer os dados brutos, a Riot também falará sobre seus benchmarks e metas de balanceamento.

Essas estatísticas são todas retiradas do Platina e superiores, o que significa que uma quantidade notável de estatísticas são de alguns dos melhores jogadores do LoR .

Um aspecto importante a observar ao analisar qualquer conjunto de dados é que, embora alguns números de taxa de jogo ou vitória possam ser menores ou maiores, os números são retirados de toda a base de jogadores de alto escalão e não de indivíduos, então alguns jogadores podem ter mais experiência com decks complexos (como Karma Combo ou Lee Zed).

Como as cartas K/DA foram lançados no meio das atualizações anteriores, a Riot lançou dois Raio-x correspondentes para pré-KDA e pós-KDA. O primeiro é o seguinte:

Deck + código Taxa de jogo Taxa de vitória Ionia + Targon | Zed + Lee Sin | Onda Sônica

CIBQEAICBEYQGAQCAMDASBQDBENSGKJTLRRAGAICAIEACAYCCQAQGCKVAEAQEAQF 11.13% 53.13% Freljord + Ilhas das Sombras | Tryndamere + Trundle | Chamado da Mãe de GuerraCICACAYFAIBAGAICAYBQCBIBDUUAKAIBBQLSCJZJAEBQCBIPDE3ACAIBAE2A 10.26% 53.50% Águas de Sentina + Noxus | Miss Fortune + Gangplank | Granadeiro da Legião

CIBQEAIDEUUAGAQDAMCAKBICAYLCAJR2HQBQCAQGFUAQGBQGAMAQGAQPG4AA 10.23% 53.14% Noxus + Piltover e Zaun | Draven + Jinx | Apresentador da ArenaCIBQCAYECICQCBAMDQTSQLIGAEBQOCIUEMTTOAICAECACDIA 9.48% 52.02% Águas de Sentina + Targon | Soraka + Tahm Kench | Nascente Estelar

CIBAIAYGAQDQQDYIAMERWHJDFUZTINZ4AEBAGCITKUAA 8.35% 50.85% Águas de Sentina + Ilhas das Sombras | Nautilus + Maokai | Florimorta Errante

CICACAIFFAAQGBQBAIBAKCAKAUBAMJZMF42TQAQDAECQCGI5AMBAMBI5EUAQCAYFAI 6.68% 50.07% Águas de Sentina + Noxus | Twisted Fate + Swain | Suboficial

CIBQEAIDFY3QIAQDAEDQQCIFAIDAICA2DUWQEAICAMBQEAQGDQTACAIBAMLA 5.56% 52.43% Águas de Sentina + Demacia | Miss Fortune + Quinn | Protegido dos Laurent

CIBQCAQGCYCQEAACAYDQSCQGAEAACCILCUOSOAQBAEACKAIDAAHAA 4.41% 55.30% Targon + Ilhas das Sombras | Diana + Nocturne | Cygnus, O Caçador Da Lua

CIBQCAIFF4CQGBICAMCAKBQHAMESGOCJLBMVYXQAAEAQGCJP 3.77% 55.72% Águas de Sentina + Noxus | Twisted Fate + Swain | Fio da LâminaCICACAIDFYAQGAYNAMBAGBYIBECQEBQEDIOCMLIDAEAQGNYBAIDB2AQCAMAQGAQBAEBSWAIDAYDA 2.49% 52.98% Freljord + Ilhas das Sombras | Kalista | Aqueles que PerduramCICACAIBEIBAEBIEAYBQGBICAQDAMAIFBMNB4KZQGEAQEAIFCAMQA 2.46% 52.85% Noxus + Ilhas das Sombras | Elise | Predadora Desenfreada

CICACAQDAMBQCBJHGU4AGAYFAMCAMBABAMBA6KBXAMAQCAZFAEBAGBABAMCQEAIBAEBS4 2.44% 53.72% Ionia + Targon | Diana + Lee Sin | Onda Sônica

CIBAEAQCAMDAMAYJDMRSSMZYLQCACAICGEAQGAQUAIBQSSKVAMBAEBIIBEBACAQCAQAQGCIT 2.39% 50.20% Demacia + Ionia | Fiora + Shen | Moldador de RiosCIBQEAYAAYHAGAICCMQCWBIBAAERUJJNGMCACAICGEAQEAABAEBQEFACAEABKNAA 2.37% 53.97% Targon + Piltover e Zaun | Vi + Heimerdinger | Guardião da Nascente

CIBQCAQEBACQCBA3EYTTIOAHAMESGM2QKRKVYYAAAEAQCBA7 1.98% 52.23% Targon + Noxus | Darius + Draven | Reta da Morte

CIBQCAQDAUCAGCJDLBMVYBYBAMBASCYNCQTDOAQBAEBQ6AIDBEOAA 0.91% 54.76% Demacia + Ionia | Zed + Lucian | Senna, Sentinela da Luz

CICQCAICBEAQGAAOAEBQEFADAIAAOCIKA4AQAAIJCULB2JRHAAAQCAIABI

Um destaque interessante é como Zed Lucian, um deck antigo do primeiro conjunto de cartas, ainda persevera com uma alta taxa de vitórias, embora seja a lista mais rara neste raio-x. Isso mostra que, se você usar um deck relativamente impopular bem o suficiente e conhecer seus prós e contras, também poderá obter números impressionantes com ele.

Quando as cartas K/DA foram lançadas, Feel The Rush e Go Hard eram as cartas mais populares para subir nos ranques. O seguinte raio-x mostra exatamente como as ranqueadas foram impactadas:

Deck + código Taxa de jogo Taxa de vitória Noxus + Piltover e Zaun | Draven + Jinx | Pedinte Zaunita

CIBQCAYECICQCAYHBEKCONYGAECACDA4FAWTIAICAECA2JYA 10.62% 52.88% Freljord + Ilhas das Sombras | Tryndamere + Trundle | Chamado da Mãe de Guerra

CICACAYFAIBAGAICAYBQCBIBDUUAKAIBBQLSCJZJAEBQCBIPDE3ACAIBAE2A 8.63% 53.44% Ionia + Targon | Zed + Lee Sin | Onda Sônica

CIBQEAICBEYQGAQCAMDASBQDBENSGKJTLRRAGAICAIEACAYCCQAQGCKVAEAQEAQF 7.16% 51.26% Freljord + Ilhas das Sombras | Tryndamere + Trundle | Feel the Rush

CIBQEAYBAYLAGAIFAEOSQBQBAEAQYFBBE4ZAEAIBAEVACAIFDEBACAYBAQBACBIPEE 6.87% 55.00% Águas de Sentina + Noxus | Miss Fortune + Gangplank | Granadeiro da Legião

CIBQEAIDEUUAGAQDAMCAKBICAYLCAJR2HQBQCAQGFUAQGBQGAMAQGAQPG4AA 6.78% 52.46% Águas de Sentina + Ilhas das Sombras | Nautilus + Maokai | Catadores de Refugo

CICACAIFFAAQGBQBAIBAKCAKAUBAMJZMF42TQAQDAECQCGI5AMBAMBI5EUAQCAYFAI 6.55% 49.61% Águas de Sentina + Demacia | Miss Fortune + Quinn | Determinação Guardiã

CIBQCAQGCYCQEAACAYDQSCQGAEAACCILCUOSOAQBAEACKAIDAAHAA 6.24% 55.33% Águas de Sentina + Targon | Soraka + Tahm Kench | Polvo Boxeador

CIBAIAYGAQDQQDYGAMERGIZNGM2DOAQCAMDAECICAMETYVIBAIBQSBI5 5.82% 51.36% Águas de Sentina + Noxus | Twisted Fate + Swain | Mão da Morte

CIBQEAIDFY3QIAQDAEDQQCIFAIDAICA2DUWQEAICAMBQEAQGDQTACAIBAMLA 4.68% 49.98% Demacia + Ionia | Fiora + Shen | Defensora da Clareira Verdejante

CIBQEAYAAYHAGAICCMQCWBIBAAERUJJNGMCACAICGEAQEAABAEBQEFACAEABKNAA 3.81% 55.95% Monte Targon + Ilhas das Sombras | Diana + Nocturne | Lunari Portadora do Anoitecer

CIBQCAIFF4CQGBICAMCAKBQHAMESGOCJLBMVYXQAAEAQGCJP 3.77% 53.85% Freljord + Targon | Trundle + Aurelion Sol | Rostos dos Ancestrais

CIBQGAIBCQQTEBIDAEBAIBQKCMCQGCIDCVLFOZAAAEAQGCIT 3.73% 50.51% Freljord + Noxus | Ashe | Avaliadora Trifariana

CIBAGAIDAQPSCBIBAEAQWJRJGACACAIDGUAQEAYKAEBQGBAFAEAQOEQWDYVAA 3.60% 51.63% Freljord + Piltover e Zaun | Teemo + Sejuani | Comerciante de Cogumelos

CIBQCAQBAICACAIDBMQDEBIBAQEBSGZUHIBQCAYBCYBACAIBAQBAEAIIBIAA 2.89% 44.65% Freljord + Ilhas das Sombras | Kalista | Guardião Amaldiçoado

CICACAIBEIBAEBIEAYBQGBICAQDAMAIFBMNB4KZQGEAQEAIFCAMQA 2.65% 51.27% Targon + Noxus | Darius + Draven | Estratégia Decisiva

CIBQCAQDAUCAGCJDLBMVYBYBAMBASCYNCQTDOAQBAEBQ6AIDBEOAA 1.90% 54.74% Noxus + Ilhas das Sombras | Elise | Terror Aracnídeo

CICACAQDAMBQCBJHGU4AGAYFAMCAMBABAMBA6KBXAMAQCAZFAEBAGBABAMCQEAIBAEBS4

Certos decks agressivos mantiveram sua taxa de vitória e melhoraram ligeiramente com uma nova ameaça na ranqueada (Jinx e Draven), enquanto alguns outros ficaram um pouco mais fracos e perderam alguma taxa de jogo (Miss Fortune e Gangplank). Além disso, Feel The Rush aumentou a popularidade e a força dos decks baseados em Chamado da Mãe de Guerra, aumentando sua taxa de vitória e adicionando uma taxa de jogo totalmente nova.

Go Hard Karma não aparece nesta lista, entretanto. Isso pode ser devido à forma como a própria carta Go Hard grátis aparece posteriormente na passagem do evento K / DA, tornando o deck e a carta inerentemente menos populares. Outra razão potencial é que é um dos decks mais difíceis de usar e a curva de aprendizado pode afastar os jogadores devido ao esforço inicial necessário para melhorar com ele.

Esse raio-x oficial da Riot traz uma visão interessante do funcionamento interno do rastreamento de estatísticas. O raio-x também pode dar aos jogadores novas ideias de deck para tentar e podem inspirar os jogadores a tentarem mais decks que eles podem ter evitado anteriormente por não saberem os números que os sustentam.

Você pode experimentar um novo meta com 17 cartas sendo alteradas na atualização 1.14, que será lançada amanhã, 11 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 10 de novembro.