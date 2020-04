Riot confirma que Águas de Sentina será nova região de Legends of Runeterra

A Riot Games lançou hoje o primeiro trailer de Águas de Sentina, que será parte da nova coleção de Legends of Runeterra.

Mais de 120 novas cartas serão adicionadas a LoR no lançamento oficial do jogo, em 30 de abril. Os jogadores já tinham suspeitas de que Águas de Sentina seria a nova região, e a Riot confirmou isso hoje com um pequeno trailer da região.

O trailer começa mostrando a vida na cidade portuária e seus arredores. Diversas vozes podem ser ouvidas, de personagens conhecidos e desconhecidos que talvez sejam cartas da nova coleção.

Caçadora/Xerife: “Chegou sua hora, rato, vi muito você no quadro de Procurados.”

Mercador: “Meus produtos falam por si só.”

Marinheira: “Ali, do outro lado! Lancem os arpões!”

Gangplank: “Nem as chamas ou as profundezas puderam clamar por mim.”

Águas de Sentina é uma cidade cheia de indivíduos diferentes, de caçadores a líderes de gangues. Diferentemente de outras cidades de Runeterra, Águas de Sentina não tem governantes. Dinheiro e poder fazem as leis, e campeões como Gangplank e Miss Fortune mantêm o povo na linha à sua própria maneira.

Os campeões de Águas de Sentina ainda não foram revelados, mas há suspeitas de que um deles seria Gangplank e outro seria Fizz, com base em falas descobertas por mineradores de dados. Enquanto os jogadores esperam informações sobre os campeões em LoR, a Riot divulgou diversos campeões que serão adicionados a regiões já existentes.

A coleção de LoR com Águas de Sentina, ainda sem nome, estará disponível apenas para PC em 28 de abril e faz parte do lançamento oficial do jogo digital de cartas da Riot, que sai mundialmente para PC e mobile em 30 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 24 de abril.