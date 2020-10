Riot balança Legends of Runeterra com os Monumentos

A Riot Games revelou um novo tipo de carta que virá a Legends of Runeterra com a expansão Monumentos de Poder.

Com lançamento marcado para 14 de outubro, a nova expansão de LoR, Monumentos de Poder, terá o novo tipo de carta de Monumento. Quando uma carta com Monumentos é usada, você pode aproveitar seus efeitos únicos e constantes. A Riot revelou os Monumentos em um vídeo, explicando como eles afetarão a jogabilidade de LoR e conceitos futuros.

Os Monumentos são conjurados com Mana comum, não Mana de feitiços, e ocupam espaço no tabuleiro. Essas cartas não podem atacar nem bloquear, mas contêm habilidades especiais que podem alterar o fluxo do jogo. Monumentos não são unidades, o que impede a maior parte das cartas de LoR de interagir com eles. Algumas cartas de Chamado da Montanha terão seu texto alterado para interagir com a mecânica de MdP, como Determinação Individual e Cometa Cadente.

Sobre as cartas de Monumentos, a ideia da equipe de design de LoR era “ter um design diferente, com novas mecânicas e conceitos interessantes baseados na narrativa”. A expansão MdP tem Monumentos “chamativos”, mas a equipe de design planeja lançar “opções menores e mais comuns no futuro”.

Criptas de Helia, novo Monumento revelado pela equipe de LoR, é inspirada em uma carta poderosa de Magic: The Gathering. Criptas de Helia permite que um jogador elimine seu aliado mais caro para conjurar qualquer aliado de seu deck que custe um a mais no início de cada rodada. A mecânica é parecida com a do Casulo de Nascimento de Magic, que busca uma unidade poderosa do seu deck e sacrifica uma em campo.

Até o lançamento de MdP, em 14 de outubro, a equipe de LoR vai continuar a revelar campeões, feitiços e outras novidades ao longo dos próximos 10 dias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de outubro.